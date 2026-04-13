Jalna News: मुख्य रस्त्यावर मोकाट जनावरांचे ठाण; परतूर शहरातील प्रकार ; अपघाताचा वाढला धोका, पिकांचेही नुकसान

परतूर: शहरातील मुख्य रस्त्यांवर मोकाट जनावरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. दिवसा तसेच रात्रीही गायी, वासरे रस्त्याच्या मधोमध उभी राहत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे..विशेषतः वर्दळीच्या मार्गांवर जनावरे अचानक समोर येतात. तेव्हा दुचाकीस्वारांनी अचानक ब्रेक लावल्यामुळे ते घसरून पडण्याच्या घटना घडत आहेत. काही ठिकाणी वाहन व जनावरांमध्ये धडक होऊन जखमी होण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. रात्री प्रकाश कमी असल्याने हा धोका अधिक वाढतो..स्थानिक नागरिकांच्या मते, ही समस्या नवीन नसून प्रशासकाच्या काळात जशी परिस्थिती होती, तशीच आजही कायम आहे. नगरपालिकेकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.नगरपालिकेने मोकाट जनावरांना पकडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..अन्यथा येणाऱ्या काळात अपघातांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, रात्री ही मोकाट जनावरे शहरालगतच्या शेतात शिरून पिकांची नासाडी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच ही जनावरे धनदांडग्या व प्रतिष्ठित नागरिकांची असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे..कोंडवड्याची दुरवस्थापालिकेच्या कोडवड्याचीच दुरवस्था झाल्याने मोकाट जनावरे पकडल्यानंतर त्यांना ठेवायचे कुठे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे कारवाईसोबतच कोंडवड्याची दुरुस्ती करणेही तितकेच आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.