परभणी प्रशासनाचे अॅक्शन मोड अॅक्टीव्हेट; शहरभरात दंडात्मक कारवाईचा धडाका

परभणी ः कोरोना विषाणु संसर्गानंतर शहरातील नागरीकांचा हलगर्जीपणाचा कळस झाला होता. कुणीही कुठेही विनामास्क फिरणे, गर्दी जमा करणे असे प्रकार घडू लागल्याचे वृत्त सकाळ ने सोमवारच्या अंकातून समोर आणले होते. त्यावर प्रशासनाने तातडीने दखल घेत सोमवारी (ता.22) सकाळपासूनच शहरातील विविध भागात दंडात्मक कारवाई सुरु केली. स्वता उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी इतकेच काय तर उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचेही अधिकारी रस्त्यावर कारवाई करतांना दिसत होते. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत वारंवार सूचना दिल्यानंतरसुध्दा सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यापार्‍यांनी त्याकडे कानाडोळा सुरू ठेवल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी सोमवारी (ता.22) सहकार्‍यांसह थेट बाजारपेठेत दाखल होऊन मास्क न वापरणार्‍या व्यक्ती व व्यापार्‍यांविरूध्द दंडात्मक कारवाईची मोहीम सुरू केली. उपविभागीय अधिकारी डॉ.श्री. कुंडेटकर यांनी सहकार्‍यांसह अचानक सोमवारी दुपारी बारा वाजल्यापासून शिवाजी चौकात दाखल होऊन मास्क न वापरणार्‍या व्यापारी, नागरिकांसह वाहनधारकांना थांबवून समज देवून दंडात्मक कारवाई सुरू केली. त्यामुळे या चौकातील ये-जा करणारे नागरिक अक्षरशः हादरले. कच्चीबाजार, जनता मार्केट, गुजरीबाजार तसेच अन्यत्र भागात ही कारवाई करण्यात आली. काही दुकानांना थेट भेट देऊन सॅनिटायझरची व्यवस्था केली आहे का ? दुकानातील कामगारांनी मास्क घातले आहेत का ? याबाबत तपासणी करण्यात आली. काही व्यापार्‍यांना दंड ठोठावला आहे. विनामास्क वाहनधारकांविरूध्द मोहीम प्रशासकीय इमारत परिसरात विना मास्क फिरणार्‍या २० जणांविरुध्द कारवाई केल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नकाते यांनी दिली. अधिकारी- कर्मचार्‍यांसह विनामास्क फिरणार्‍या रिक्षाचालकांसह वाहनधारकांविरूध्द थेट कारवाई सुरु केली. विनामास्क दिसणार्‍या वाहनधारकाविरध्द थेट दंडात्मक कारवाईचे सत्र अवलंबिले. दुपारी दीड वाजेपर्यंत ७० हून अधिक वाहनधारकांविरूध्द श्री.नकाते यांच्यासह त्यांच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांसह महापालिकेच्या पथकांनी कारवाई केली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Parbhani administration's action mode activated; A flurry of punitive action across the city