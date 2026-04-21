Parbhani News: परभणीतील उष्णतेचा कहर; एप्रिल तापमान ४४ अंशांवर पोचले; शेतकरी आणि नागरिक त्रस्त; उष्णतेच्या लाटेचा वाढता परिणाम

परभणी: जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यातील तापमानाने गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने उच्चांक गाठला असून, यंदा जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता अधिकच वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हवामानातील या बदलामुळे नागरिकांसह शेतकरीवर्गही चिंतेत सापडला आहे..२०२२ ते २०२६ या कालावधीत परभणीत एप्रिल महिन्यातील कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या वरच राहिले आहे. काही वर्षांत हा पारा ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचल्याने उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र झाल्या आहेत. यंदा १४ एप्रिल रोजी ४४.४ अंश सेल्सिअस इतके उच्च तापमान नोंदवले गेले, जे या हंगामातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे..यापूर्वी २०२२ मध्ये ४४.२ अंश, २०२३ मध्ये ४१.९ अंश, २०२४ मध्ये ४२.८ अंश आणि २०२५ मध्ये ४१.० अंश सेल्सिअस अशी तापमानाची नोंद झाली होती. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत रात्रीचे तापमानही २८ अंश ते ३० अंशांदरम्यान राहिल्याने उकाडा अधिक जाणवू लागला आहे. वाढत्या तापमानाचा शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. मोसंबी व लिंबू यांसारख्या फळबागांमध्ये फळगळ व फळांच्या साली करपण्याचे प्रमाण वाढले आहे..उन्हाळी पिकांमध्ये भुईमूग व मूग यांना पाण्याची अधिक गरज भासत असून, पाणीटंचाई असल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, पशुधनावरही उष्णतेचा परिणाम होत असून, दुधाळ जनावरांच्या उत्पादनात घट दिसून येत आहे. तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन, मल्चिंग आणि पाण्याचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला आहे..शेतीची कामे सकाळी व संध्याकाळी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जनावरांना सावली व पुरेसे पाणी देणेही अत्यावश्यक ठरते. परभणी जिल्ह्यातील वाढते तापमान ही केवळ तात्पुरती समस्या नसून, बदलत्या हवामानाचा स्पष्ट संकेत आहे. नागरिकांनी तसेच शेतकऱ्यांनी परिस्थितीनुसार नियोजन करून या उष्णतेचा सामना करणे गरजेचे आहे..मे महिन्यात उष्णतेचा कडेलोटएप्रिलमधील परिस्थिती पाहता मेमध्ये तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. पारा ४३ अंश ते ४६ अंशांदरम्यान राहण्याचा अंदाज असून, दुपारच्या वेळेत उष्ण वारे (लू) वाहण्याचे प्रमाण वाढू शकते. महिन्याच्या उत्तरार्धात काही ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे.उष्णतेमुळे वाढती चिंतातज्ज्ञांच्या मते, परभणीतील एप्रिल महिन्यातील सरासरी कमाल तापमान ४० अंश ते ४२ अंशांदरम्यान असते. मात्र, सध्याचा कल पाहता तापमान सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते. परभणीतील एप्रिल महिन्यातील सर्वकालीन उच्चांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी ४७.२ अंश सेल्सिअस इतका नोंदवला गेला होता.