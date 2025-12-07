Parbhani Car Accident: वसमत-परभणी महामार्गावर भीषण अपघात; कारच्या धडकेत तीन ठार

ताडकळस (जि. परभणी) : वसमत-परभणी महामार्गावर दोन कारची शनिवारी (ता. सहा) पहाटे समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात तीन जण ठार; तर दोघे जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे..अपघातानंतर धडक देणाऱ्या कारमधील चालक फरारी झाला. राहटी पाटीसमोर विश्वशांती विद्यालयाजवळ ही घटना घडली. हिंगोली जिल्ह्यातील आरळ (ता. वसमत) येथील बाबाराव दत्तराव साखरे, कांताबाई आंबादास कातोरे, साईनाथ रामचंद्र काकडे तसेच पिंगळी (ता. परभणी) विमल बालासाहेब जाधव, हरी बालासाहेब जाधव हे स्विफ्ट डिझायर (एमएच ३८ एडी ३५४१) कारमधून शनिवारी पहाटे परभणीकडे निघाले होते..तेव्हा वसमत-परभणी महामार्गावर राहटी पाटीनजीकच्या विश्वशांती विद्यालयाजवळ समोरून येणाऱ्या भरधाव क्रेटा (एमएच २२ बीसी ७८८८) कारने त्यांना धडक दिली. या अपघातात बाबाराव, कांताबाई, विमलबाई या तिघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर साईनाथ, हरी.Car Accident : उभ्या कंटेनरला कारची धडक; दोघांचा मृत्यू, सात जण जखमी.हे दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघानंतर क्रेटा कारचा चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. जखमींना परभणीच्या जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. घटनास्थळी सहायक पोलिस निरीक्षक गजानन मोरे, ताडकळसच्या पोलिसांचे पथक दाखल झाले. तेथे पंचनामा करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.