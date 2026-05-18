Parbhani News: परभणीत एसटी बसला दीड किलोमीटरचा फेरा वाहतूक कोंडीवर उपाय नाही, उलट प्रवाशांचा वेळ - इंधन वाया

परभणी: एकीकडे देशभर इंधन बचतीचे संदेश दिले जात आहेत, सरकारी यंत्रणांकडून काटकसरीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत; मात्र दुसरीकडे शहरात राज्य परिवहन महामंडळ आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी काढलेला नवाच फंडा बसचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वाहतूक कोंडीवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी जिंतूर, मानवत, पाथरी, गंगाखेडकडे जाणाऱ्या बसला दीड किलोमीटरचा अतिरिक्त फेरा मारण्याची सक्ती करण्यात आली असून त्यामुळे इंधनासह वेळेचाही मोठा अपव्यय होत आहे. .परभणी बसस्थानकासमोरील महामार्गावरील वाहतूक कोंडी हा काही नवीन विषय नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात वाहतुकीचे अक्षरशः तीनतेरा वाजले आहेत. मात्र, या समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासनाने केवळ वरवरचे उपाय शोधण्याचे काम केले.परिणामी परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालली आहे. बसस्थानकासमोरील रस्त्यावर हातगाडी व्यावसायिक, फेरीवाले, दुकानदार यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केली. त्यातच भररस्त्यात बेशिस्तपणे उभ्या राहणाऱ्या दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांमुळे वाहतुकीचा पूर्ण बोजवारा उडाला. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत या परिसरात वाहनांच्या रांगा लागत असून किरकोळ कारणांवरून वाहनधारकांमध्ये दररोज वाद, शिवीगाळ आणि हमरीतुमरीचे प्रकारघडत आहेत..मात्र, शहर वाहतूक पोलिस यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे, की बसस्थानकाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांवर अतिक्रमणधारक, बेशिस्त वाहनचालकांनी अक्षरशः कब्जा केला आहे. बस गाड्यांना बसस्थानकात ये-जा करताना रस्त्यावरच अडवले जाते. आधी आमची वाहने जाऊ द्या असा अरेरावीचा प्रकार रोज घडत असून बसचालक आणि वाहकांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की आणि मारहाणीचाही सामना."परभणी बसस्थानकासमोरील वाहतूक कोंडीचा त्रास आम्हालाही होतोच. पण त्यावर उपायम्हणून बसला दीड किलोमीटरचा अतिरिक्त फेरा मारायला लावणे म्हणजे प्रवाशांच्या वेळेशी खेळ आहे. आधीच बस उशिरा धावतात. त्यात हा नवा फंडा म्हणजे नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे."- संतोष कदम, जिंतूर."इंधन बचतीच्या नावाने सरकार जनतेला उपदेश करते आणि दुसरीकडे एसटी बसच विनाकारण फिरवल्या जात आहेत. यामुळे वेळ आणि इंधन वाया जात आहे. प्रशासनाने अतिक्रमण हटवून मूळ समस्या सोडवावी."-मोबीन अन्सारी, पाथरीकरावा लागत असून प्रशासन मात्र झोपेतच असल्याचे चित्र आहे..कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा हवावाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अपेक्षित असताना परिवहन महामंडळ आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी बॅरिकेड्स टाकून रस्ता बंद केला आहे, त्यामुळे बसस्थानकातून बाहेर पडणाऱ्या जिंतूर, मानवत, पाथरी आणि गंगाखेड मार्गावरील बसचालकांना रेल्वे स्टेशन मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसराला वळसा घालून पुन्हा बसस्थानकासमोरील एकेरी मार्गाने बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याऐवजी बसचालकांना अतिरिक्त दीड किलोमीटरचा फेरा मारावा लागत आहे. परिणामी शासनाचे इंधन जळत आहे, बस उशिरा पोचत आहेत आणि प्रवाशांचा वेळ व मानसिक त्रास वाढत आहे.दोष दूर न करता प्रवाशांना त्रासवाहतूक व्यवस्थेतील मूळ दोष दूर करण्याऐवजी केवळ बसला वळसा घालण्यास भाग पाडणे म्हणजे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक, प्रवाशांतून उमटत आहे. अतिक्रमण हटविणे, बसस्थानक परिसर नो-पार्किंग घोषित करणे, बेशिस्त वाहनधारकांवर कठोर कारवाई करणे आणि वाहतूक नियंत्रणासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.