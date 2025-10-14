Parbhani Crime : विवाहित महिलेसोबत प्रेमसंबंध, घरच्यांचा लग्नाला कडाडून विरोध; नैराश्यातून तरुणानं रेल्वेखाली उडी घेत संपवलं जीवन

प्रेमभंग आणि नातेवाईकांचा विरोध युवकाच्या मानसिक तणावाचा मुख्य कारण ठरला.मृत युवकाने रेल्वेखाली उडी घेतली; आत्महत्येपूर्वी भावनिक संदेश दिला.पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..परभणी : सेलू तालुक्यातील ब्राह्मणगाव येथे रविवारी रात्री उशिरा एक धक्कादायक (Love Tragedy Parbhani) घटना घडली. प्रेमसंबंधातील नैराश्यामुळे माणिक कारभारी खोसे (वय २५) याने धावत्या रेल्वेसमोर उडी घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने आपल्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर भावनिक संदेश टाकून आपली मानसिक वेदना व्यक्त केली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, माणिकचे एका विवाहित महिलेसोबत (Married Woman) प्रेमसंबंध होते. ही महिला पतीच्या छळाला कंटाळून माहेरी राहत होती. याकाळात दोघांचे नाते अधिक घट्ट झाले आणि त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मात्र, नातेवाइकांनी या नात्याला कडाडून विरोध केला. सततच्या विरोधामुळे माणिक प्रचंड मानसिक तणावाखाली गेला..बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा! 13 वर्षीय मुलीवर भावाने केला अत्याचार, दोन मित्रांचाही सहभाग; निर्जनस्थळी नेलं अन्....अखेर रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास रखळगाव शिवारात त्याने धावत्या रेल्वेखाली झोकून आपले आयुष्य संपवले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक दीपक बोरसे, हवालदार मधुकर जाधव आणि कॉन्स्टेबल जिवणे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..सेलू पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे. माणिकच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवरून त्याची मानसिक अस्वस्थता आणि प्रेमभंगामुळे निर्माण झालेला तणाव स्पष्ट दिसत असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.