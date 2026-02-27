Cyber Crime: अमेरिकेतील संस्थेत अडकलेले पाच हजार डॉलर तरुणास परत; परभणी सायबर पोलिसांच्या कारवाईने दिलासा

परभणी : शहरातील काद्राबाद प्लॉट परिसरातील तरुणाचे अमेरिकेतील शिक्षण संस्थेत अडकलेले सुमारे पाच लाख रुपये (५ हजार यूएस डॉलर) परत मिळवून देण्यात येथील सायबर पोलिसांना यश आले आहे. हायब्रिड शिक्षणाच्या नावाखाली झालेल्या फसवणुकीप्रकरणी तब्बल एक वर्ष पाठपुरावा करून ही रक्कम परत मिळवण्यात आली..मिळालेल्या माहितीनुसार, सय्यद आसिम रऊफ (वय २५) यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेतील ‘एमएस बिझनेस ॲनालिटिक्स’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी एका खासगी एजन्सीमार्फत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली. हायब्रिड पद्धतीने शिक्षण घेण्याबाबत बोलणी झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित विद्यापीठाच्या बँक खात्यावर पाच हजार यूएस डॉलर (सुमारे ४ लाख ३३ हजार रुपये) ऑनलाइन पद्धतीने भरले..मात्र, प्रत्यक्षात विद्यापीठाकडून नियमित (कम्पल्सरी/रेग्युलर) प्रवेश घ्यावा लागेल, अशी अट समोर आली. तसेच कन्सल्टन्सीकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्याने आणि प्रवेश प्रक्रियेत बदल झाल्याने सय्यद आसिम यांनी प्रवेश रद्द करून भरलेली रक्कम परत मिळवण्याची मागणी केली. वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे परत न मिळाल्याने त्यांनी एप्रिल-२०२५ मध्ये परभणी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..सायबर सेलचे निरीक्षक बुद्धिराज सुकाळे, उपनिरीक्षक आदित्य लाकुळे व त्यांच्या पथकाने संबंधित कन्सल्टन्सीकडे सातत्याने संपर्क साधून कायदेशीर कारवाईची कल्पना दिली. सुरवातीला प्रतिसाद न देणाऱ्या कन्सल्टन्सीने अखेर विद्यार्थ्याची रक्कम परत करण्यास सहमती दर्शवली. विद्यापीठाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने अखेर कन्सल्टन्सीमार्फत विद्यार्थ्याच्या खात्यावर ५ हजार डॉलर परत करण्यात आले..Cyber Crime News : सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; लोणी काळभोर पोलिसांनी परत मिळवली २.८६ लाखांची रक्कम.पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह संतोषसिंह परदेशी, अपर पोलिस अधीक्षक सूरज गुंजाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. सायबर सेलचे निरीक्षक बुद्धिराज सुकाळे, फौजदार आदित्य लाकुळे, अंमलदार बालाजी रेड्डी, हेडकॉन्स्टेबल गणेश कौटकर, मोहम्मद शारेख, स्वप्नील पोतदार, सय्यद हिना व रजवी मुर्तुजा यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.