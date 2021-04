परभणीचे पोलिस उपाधीक्षक सुभाष राठोड अपघातात जखमी; नांदेडमध्ये उपचार सुरु

पूर्णा ( जिल्हा परभणी ) ः रात्रीच्या गस्तीसाठी निघालेल्या पोलिस उपाधीक्षक सुभाष राठोड यांच्या वाहनास नऱ्हापुर (ता. पूर्णा) येथे शनिवारी (ता. तीन) पहाटे अपघात झाला. या अपघातात सुभाष राठोड यांच्यासह एका पोलिस कर्मचाऱ्यास जबर मार लागला आहे. त्यांच्यावर नांदेड येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या प्रकरणी स्वत: सुभाष राठोड यांनी रस्त्याचे काम करणाऱ्या अभियंत्यासह कंत्राटदाराविरोधात तक्रार दिली आहे.



सुभाष राठोड यांच्याकडे पोलिस अधीक्षक जयंत मीना यांनी पूर्णा उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणून अतिरीक्त पदभार दिला आहे. श्री. राठोड हे गुरुवारी रात्री जिल्हा तपासणी करत होते. त्यावेळी ते पूर्णा ते चुडावा रस्त्यावरुन नर्‍हापूरनाला पुला जवळून जात होते. त्यावेळी तेथे पुलाचे काम चालू असल्याने त्या कामाजवळ ठेकेदार, अभियंत्यासह सुपरवायझर यांनीही कोणीही काम चालू आहे, उडवीकडे वळा असा दिशादर्शक बोर्ड लावलेला नाही. किंवा रस्त्यावर दगडेही लावलेली नाहीत. त्यामुळे श्री. राठोड हे तेथून जात असताना त्यांना नेमके रस्ता लक्षात आला नाही. शिवाय समोरुन येणार्‍या वाहनाचा प्रकाश चमकल्यामुळे गाडीवरील नियंत्रण सुटले व त्यांची जीप (एमएच१२ -पीटी- ५७१२ ) नादुरुस्त असलेल्या पुलाजवळ आदळली. हेही वाचा - नांदेडमध्ये कोरोनाचा कहर, त्यात उन्हाच भर, नागरिक त्रस्त यात जीपचे २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून आपल्यासह गाडीतील कर्मचारीही जखमी झाल्याचे त्यांनी चुडावा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. सध्या त्यांच्यावर नांदेड येथे उपचार सुरु आहेत. त्यांच्या चेहऱ्याला दुखापत झाली असून हात फ्रॅक्चर झाला आहे. या प्रकरणी चुडावा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास फौजदार श्री. पंडीत करीत आहेत. सुमारे दोन वर्षापासून या रस्त्याचे काम चालू आहे. ठेकेदाराच्या व बांधकाम विभागाच्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे या रस्त्यावर पुलाचे काम चालू असतांना चांगल्या स्वरुपाचा बायपास न दिल्याने तसेच काम चालू असल्याचे फलक न लावल्याने असंख्य अपघात झाले तसेच वारंवार वाहतूक कोंडी झालेली आहे. नागरिकांच्या या अडचणीला कोणीच वाली नसल्याचे दुर्दैवाने दिसून आले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

