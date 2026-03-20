Parbhani News: परभणीत महसूल क्रीडा-सांस्कृतिक स्पर्धा धामधुमीत सुरू

परभणी: उत्साह, ऊर्जा, स्पर्धात्मक वातावरणात जिल्हास्तरीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा प्रारंभ बुधवारी (ता.१८) श्री शिवाजी महाविद्यालयात दिमाखात पार पडला. यंदा मराठवाडा विभागीय क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद परभणीकडे असल्याने या स्पर्धांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून खेळाडूंत उत्साह पाहायला मिळाला..खेळ हा केवळ मनोरंजन नसून जीवन घडविण्याची प्रभावी प्रक्रिया आहे. खेळ हा शारीरिक, मानसिक व भावनिक आरोग्य सुदृढ ठेवतो, शिस्त, संघभावना, आत्मविश्वास वाढवतो. प्रत्येकाने दररोज किमान एक तास खेळ किंवा व्यायामासाठी द्यावा, नियमित खेळ ही उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्लीच आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले. .यावेळी जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, मनपा आयुक्त नितीन नार्वेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बाळासाहेब जाधव, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, शैलेश लाहोटी, संगीता चव्हाण, जीवजराज डापकर, तहसीलदार संदीप राजापुरे आदींसह अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले.. यानंतर आकर्षक पथसंचलन, मशाल प्रज्वलन, आकाशात रंगीबेरंगी फुगे सोडून स्पर्धेस प्रारंभ झाला. मागील वर्षी परभणी जिल्हा उपविजेता ठरला होता, यंदा विजेतेपद मिळविण्याचे ध्येय ठेवून सर्व खेळाडूंनी खेळाचे चांगले प्रदर्शन करावे. यंदा स्पर्धेचे यजमानपद परभणीकडे असल्याने बाहेरच्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या खेळाडुंना उत्तम सुविधा देण्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सुचित केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर यांनी सहभागी खेळाडुंना शुभेच्छा देत उत्तम खेळाचे प्रदर्शन करण्याचे आवाहन केले. अशा स्पर्धांमधून कौशल्य विकसित होऊन व्यक्तिमत्व घडण्यास मोठी मदत होते असेही त्या म्हणाल्या.. निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी प्रास्ताविक केले. ३ ते ५ एप्रिल दरम्यान वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या मैदानावर विभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार असून त्यासाठी जिल्हास्तरीय स्पर्धांद्वारे संघ निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. .विभागीय स्पर्धेसाठी निवडणार संघया क्रीडा स्पर्धांत मैदानी स्पर्धांसह खो-खो (पुरुष व महिला), कबड्डी, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट (पुरुष), बॅडमिंटन (पुरुष व महिला), टेबल टेनिस (पुरुष व महिला), रिंग टेनिस, कॅरम, बुद्धिबळ, लॉन टेनिस, जलतरण अशा विविध क्रीडा प्रकारांचा समावेश आहे. या स्पर्धांमधून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची निवड करून आगामी विभागीय स्पर्धेसाठी संघ निश्चित केला जाणार आहे.