परभणी : वर्षा लहाने व आमदार मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्यात तुल्यबळ लढत

सेलू (जिल्हा परभणी) : परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, संयुक्त शेती व धान्य अधिकोष सहकारी संस्था मतदार संघात राष्ट्रवादीच्या वर्षा राजेंद्र लहाने व भाजपच्या आमदार मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्यात तुल्यबळ लढत होतांना दिसत आहे. वर्षा राजेंद्र लहाने या जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र लहाने यांच्या पत्नी तर आमदार मेघना साकोरे- बोर्डीकर या माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्या कन्या आहेत. वर्षा लहाने आणि मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांची परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक संचालक पदासाठी रविवार ( ता. २१ ) मार्च २०२१ रोजी तुल्यबळ लढत होत आहे. या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे आमदार बाबाजाणी दुर्राणी यांनी एैन वेळेस भाजपच्या उमेदवार मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या सोबत राहण्याचा निर्णय घेतल्याने या निवडणूकीत चांगलीच रंगत आली आहे. या संचालक निवडणूकीसाठी सेलू मतदार संघातुन ४९ मतदार आहेत. या मतदारावरच वर्षा लहाने आणि आमदार मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबुन असणार आहे. माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर हे जिंतूर तालुक्याचे रहिवाशी आहेत. तर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र लहाने हे सेलू तालुक्याचे रहिवाशी आहेत. परंतु वर्षा राजेंद्र लहाने व आमदार मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्यात होत असलेली लढत ही सेलू तालुक्यातील मतदारावरच अवलंबुन असल्याने मतदार कोणाला पसंती देणार हे येणार्‍या काळात समजणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार बाबाजाणी दुर्राणी हे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या या निवडणूकीत भाजपचे माजी आमदार बोर्डीकर यांच्या सोबत गेल्याने या निवडणूकीत बाबाजाणी दुर्राणी यांचा बोर्डीकरांना प्रत्येक्ष मतदानासाठी किती फायदा होणार हे येणार्‍या काळात समजणार असल्याची राजकिय वर्तुळात चर्चा आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Parbhani: An equal fight between Varsha Lahane and MLA Meghna Sacore-Bordikar parbhani news