परभणी : लोअर दुधनाच्या पाणी पाळीची शेतकऱ्यांना लागली आस, पाणी पाळीचे नियोजन झाले नसल्याने संभ्रावस्था

झरी (जिल्हा परभणी) ः लोअर दुधना प्रकल्प या वर्षी शंभर टक्के भरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या होत्या. परंतू अद्यापही लोअर दुधनाच्या पाण्याचे नियोजन केले नसल्यामुळे रब्बीमध्ये गव्हाचे पीक घ्यायची की नाही अशी संभ्रमावस्था शेतकऱ्यांमध्ये तयार झाली आहे. यावर्षी प्रकल्पांमध्ये शंभर टक्के पाणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. अशातच शासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाणी पाळी जाहीर न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य अवस्था तयार झाली आहे. हे पाणी पाळी जाहीर झाली असती तर शेतकऱ्याला आपल्या पिकाचे नियोजन कसे करायचे हे करण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरत होते. परंतु दोन जिल्ह्याच्या कारभारामुळे अद्याप पर्यंत ही पाणी जाहीर झालेला नाही. जर ही पाणी पाणी लवकर जाहीर झाली असती तर, शेतकऱ्याला गव्हाचे आणि हरभऱ्याचे पीक जास्त उत्पादन घेता आले असते. सद्यस्थितीला कपाशीचे पीक हातचे गेल्यामुळे कपाशी उपटून त्याठिकाणी हरभरा किंवा गहू शेतकऱ्याला घेता आले असते. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यास नुकसानकारक होत आहे. त्यामुळे लवकरच पाणी पाळी जाहीर करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. हेही वाचा - परभणी अन्न व औषध विभागाकडून 40 तपासण्या, 80 नमुने घेतले तपासणीसाठी प्रतिक्रिया पाणी पाळी नियोजनाचा पूर्ण अधिकार जालनातील अधिकाऱ्याला आहे. लोअर दुधनाच्या ओलीताचा भाग परभणी जिल्ह्यात असल्यामुळे दोन्ही जिल्ह्याच्या समन्वयाअभावी पाणी पाळी अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. - संतोष देशमुख, शेतकरी लो दुधना च्या डाव्या कालव्याच्या बाजूला माझी पंचवीस एकर शेती आहे त्या शेतीमध्ये कपाशी आहे जर पाणी पाणी नियोजन जाहीर झाले असते तर ती कपाशी उपटून मला रब्बीतील हरभरा किंवा गहू पीक घेता आले असते अद्याप पर्यंत पाणी पाळी जाहीर न झाल्यामुळे मी संभ्रमावस्थेत आहे - मोसिन काजी, शेतकरी पाणी पाणी जाहीर न झाल्यामुळे मला गव्हाचा पेरा जास्त ठेवायचा होता परंतु अद्यापही पाणी पाणी जाहीर न झाल्यामुळे सदरील शेतात मला ज्वारीचे पीक घ्यावे लागले त्यामुळे माझे मोठे नुकसान झाले आहे - ब्रह्मानंद सावंत, शेतकरी संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Parbhani: Farmers are hoping for lower milk water shift, as water shift has not been planned parbhani news