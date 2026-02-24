Parbhani Protest: ‘शक्तिपीठ’विरोधात परभणीत ‘रास्ता रोको’; सक्तीने जमीन मोजणीचा आरोप, लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

परभणी : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर फाट्यावर सोमवारी (ता. २३) सर्वपक्षीय शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. खासदार संजय जाधव यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले..कामगार नेत्या माधुरी क्षीरसागर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाप्रमुख शिवलिंग बोधणे, युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जाधव यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. सकाळी अकरा ते दुपारी एकपर्यंत केलेल्या ‘रास्ता रोको’मुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. आंदोलनादरम्यान पोलिस बंदोबस्त तैनात होता..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर.परभणी तालुक्यातील सहजपूर जवळा येथे दोन दिवसांपूर्वी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या अनुषंगाने महसूल, भूमी अभिलेख व पोलिस प्रशासनातील अधिकारी जमीन मोजणीसाठी गेले होते. त्यावेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. या वेळी पोलिसांनी शेतकरी व महिला शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर केला, काही महिलांवर अत्याचार झाल्याचा गंभीर आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केला. यासंदर्भात जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मौन बाळगल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला..प्रकल्प भांडवलदारांसाठी ः खासदार जाधवखासदार जाधव म्हणाले, ‘‘शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकार बळजबरीने जमीन अधिग्रहण करत आहे. संबंधित जमिनींची बाजारभावाने किंमत कोट्यवधी रुपयांत असताना शासन रेडीरेकनर दरानुसार तुटपुंजा मोबदला देत आहे. हा प्रकल्प शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी नसून भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी राबविला जात आहे. महामार्गाच्या नावाखाली शेतजमिनी हडपण्याचा प्रयत्न कदापि सहन करणार नाही. जमीन गेली तर काय खायचे, शेती गेली तर उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा राहील. हा प्रश्न काही गावांपुरता मर्यादीत नाही तर परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आहे. गरज नसताना होणारा हा प्रस्तावित महामार्ग तातडीने रद्द झाला पाहिजे.’’.संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशारामहामार्गासंदर्भात शेतकरी रस्त्यावर उतरला असून लढा अखेरपर्यंत लढला जाईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. दरम्यान, प्रशासनाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आंदोलनादरम्यान आवश्यक ती खबरदारी घेतली होती. शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणी शासनाने काही कालावधीसाठी स्थगित केली आहे.जिल्ह्यातील स्थितीप्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील बाधित गावांची संख्या- ३१अधिग्रहित होणारी जमीन - १५०० ते १५२५ एकर (६०७ - ६१७ हेक्टर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.