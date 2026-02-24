मराठवाडा

Parbhani Protest: ‘शक्तिपीठ’विरोधात परभणीत ‘रास्ता रोको’; सक्तीने जमीन मोजणीचा आरोप, लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

Background of Shaktipith Highway Project: परभणीत ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्तारोको आंदोलन केले. जमिनीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध शेतकरी, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिक संघर्ष करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर फाट्यावर सोमवारी (ता. २३) सर्वपक्षीय शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. खासदार संजय जाधव यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

