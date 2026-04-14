Parbhani News: कचऱ्याने गुदमरतोय श्वास, अनेक रस्त्यांना डंपिंग ग्राउंडचे स्वरूप; सण-उत्सवात परभणीकरांना स्वच्छतेची आस

परभणी: शहरात महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जात असून हजारो नागरिक त्यात सहभागी होत आहेत. अभिवादन, प्रबोधनपर कार्यक्रम, स्पर्धा, मिरवणुका निघणार असून शहरात तर स्वच्छतेचे पुन्हा तीन तेरा वाजले आहेत. महापालिकेने आता एकाच एजन्सीला चुचकारत बसण्यापेक्षा ठोस भूमिका घेत किमान सण-उत्सव काळात तरी शहर स्वच्छ करावे, अशी मागणी होत आहे. .गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत असलेली कचऱ्याची डोकेदुखी लोकनियुक्त पदाधिकारी आले तरी कायम आहे. घरगुती कचरा संकलन, रस्त्यावरील कचरा उचलणे जवळपास ठप्प झाले आहे. त्याबरोबरच तुंबलेल्या नाल्या, बंद पडलेले पथदिवे या समस्यांना देखील नागरीकांना तोंड द्यावे लागत आहे..शहरात सद्यःस्थितीत सण-उत्सवांचे वातावरण आहे. रामनवमी, रमजान ईदनंतर क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले जयंती, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असून मोठ्या संख्येने समाजबांधव यात सहभागी होतात. परंतु जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे, तुंबलेल्या नाल्या, दुर्गंधी, मोकाट जनावरे, मोकाट कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. मनपाने किमान या काळात तरी शहर स्वच्छतेकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे..सफाई कामगार आहेत कुठे?मनपाच्या स्वच्छता विभागात जवळपास २५० ते ३०० सफाई कर्मचारी आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जरी मनपाने सफाई मोहीम राबवली तर शहर नियमित स्वच्छ राहू शकते. एकीकडे मनपा स्वच्छता एजन्सीवर कोट्यवधींची उधळण करीत असताना मनपाचे सफाई कर्मचारी कुठे आहेत? ते काय करतात? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. अनेक सफाई कर्मचाऱ्यांना राजकीय, प्रशासकीय वरदहस्तामुळे केवळ स्वाक्षरीसाठी येतात. काही जण स्वच्छेतेचे काम सोडून कार्यालयांत दाखल झाले आहेत. काही मोठ-मोठ्या अधिकारी, काही कर्मचाऱ्यांच्या घरी कामाला असल्याची माहिती असून त्यामुळे उर्वरित सफाई कर्मचाऱ्यांवर त्याचा ताण येत आहे..पर्यायी यंत्रणेसाठी कुणाचे दडपण?मनपाच्या एजन्सीचे कचरा संकलनाचे काम ठप्प आहे. अधूनमधून येणाऱ्या घंटागाड्यांमुळे घरगुती, व्यावसायिक कचरा मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येत असून त्यामुळे शहरालाच उकीरड्याचे स्वरूप आले आहे. मनपाने पर्यायी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. कधी प्रयत्न केलाच तर एजन्सीचे चालक, कर्मचारी आंदोलनाचे हत्यार उपसत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य परभणीकर मात्र यात भरडला जात आहे.सत्ताधाऱ्यांकडून मोठ्या अपेक्षामनपाच्या दोन महिन्यांपूर्वी निवडणुका झाल्या तर पदाधिकारी विराजमान होऊन महिना झाला. त्यांच्याकडे जादूची कांडी नाही हे खरे असले तरी किमान शहर स्वच्छता, नालेसफाई, दिवाबत्ती, पिण्याचे पाणी या सुविधा प्राधान्यक्रमाने सोडविणे गरजेचे आहे. जुन्या व लाडक्या एजन्सींना सहानुभूती न दाखवता काम करणाऱ्या, नव्या एजन्सींना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.