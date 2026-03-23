Parbhani News: शहरात कचऱ्याचा प्रश्न पुन्हा गंभीर; दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त; डेपोतील प्रक्रिया कधी बंद तर कधी सुरू

परभणी: शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, नागरिकांना तीव्र दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. विविध भागांत जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे साचलेले दिसत आहेत, तर गंगाखेड महामार्गावरील बोरखंड येथील कचरा डेपो परिसरात परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. येथे काही क्षण उभे राहणेही कठीण होईल इतकी दुर्गंधी पसरलेली आहे..महापालिकेकडून कचरा उचलला जात असला, तरी त्यात सातत्य नसल्याने समस्या वाढत आहे. शहरातून दररोज सुमारे १३० ते १४० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बोरखंड येथे प्रकल्प उभारण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात काम संथगतीने सुरू आहे. काही महिन्यांपासून योग्य प्रक्रिया न झाल्याने डेपोमध्ये कचरा साचून राहिला आहे. उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे कचऱ्याचे विघटन वेगाने होत असून दुर्गंधी अधिक वाढत आहे..जंतुनाशक फवारणीसारख्या उपाययोजना होत आहेत का, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. ओला-सुका कचरा वर्गीकरणाची यंत्रणा कागदोपत्रीच राहिल्याने संपूर्ण व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न अधिकच तीव्र बनला आहे..समस्येवर उपाययोजनेची गरजशहरातील कचरा संकलनप्रक्रिया नियमित आणि वेळेत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक भागात दररोज कचरा उचलला जाईल, यासाठी ठोस नियोजन करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. घंटागाड्यांची संख्या वाढवून त्यांचे वेळापत्रक निश्चित करणेही महत्त्वाचे ठरेल. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. नागरिकांना केवळ सूचना न देता प्रत्यक्षात वेगळा कचरा स्वीकारला जाईल, याची खात्री करावी. यासाठी जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. बोरखंड येथील कचरा डेपोमध्ये साचलेल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. कचऱ्याचे विघटन, कंपोस्टिंग आणि बायोगॅसनिर्मितीवर भर द्यावा, अशा काही उपाययोजना करता येतील..उन्हाळ्यात आग लागण्याचा धोकाकचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमध्ये जैविक प्रक्रियेमुळे मिथेन वायू तयार होतो. उन्हाळ्यात तापमान वाढल्याने या वायूला आग लागण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे डेपो परिसरात तसेच शहरातील मोकळ्या जागांवर साचलेल्या कचऱ्याला लागणाऱ्या आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर परभणी महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनाकडे तातडीने लक्ष देऊन प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे, अन्यथा नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरण दोन्ही धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे..नागरिक काय म्हणतात..."आमच्या परिसरात अनेक दिवसांपासून कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत. इतकी दुर्गंधी येते, की घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे. महापालिकेने केवळ आश्वासने न देता तत्काळ कचरा उचलून योग्य प्रक्रिया करावी."- विलास चौधरी, गवळी गल्ली परिसर"ओला आणि सुका कचरा वेगळा टाकण्याबाबत आम्ही प्रयत्न करतो, पण संकलन करताना तो पुन्हा एकत्रच केला जातो. त्यामुळे नागरिकांनी केलेला प्रयत्न वाया जातो. कचरा व्यवस्थापनात शिस्त आणि नियमितता आणली नाही, तर ही समस्या आणखी वाढेल."- सुधीर चिद्रवार, गांधी पार्क परिसर.