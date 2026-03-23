Parbhani News: परभणीत कचऱ्याचा प्रश्न पुन्हा गंभीर; दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त; डेपोतील प्रक्रिया कधी बंद तर कधी सुरू

परभणी: शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, नागरिकांना तीव्र दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. विविध भागांत जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे साचलेले दिसत आहेत, तर गंगाखेड महामार्गावरील बोरखंड येथील कचरा डेपो परिसरात परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. येथे काही क्षण उभे राहणेही कठीण होईल इतकी दुर्गंधी पसरलेली आहे..महापालिकेकडून कचरा उचलला जात असला, तरी त्यात सातत्य नसल्याने समस्या वाढत आहे. शहरातून दररोज सुमारे १३० ते १४० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बोरखंड येथे प्रकल्प उभारण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात काम संथगतीने सुरू आहे. काही महिन्यांपासून योग्य प्रक्रिया न झाल्याने डेपोमध्ये कचरा साचून राहिला आहे. उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे कचऱ्याचे विघटन वेगाने होत असून दुर्गंधी अधिक वाढत आहे..जंतुनाशक फवारणीसारख्या उपाययोजना होत आहेत का, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. ओला-सुका कचरा वर्गीकरणाची यंत्रणा कागदोपत्रीच राहिल्याने संपूर्ण व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न अधिकच तीव्र बनला आहे. शहरातील कचरा संकलनप्रक्रिया नियमित आणि वेळेत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक भागात दररोज कचरा उचलला जाईल, यासाठी ठोस नियोजन करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी..घंटागाड्यांची संख्या वाढवून त्यांचे वेळापत्रक निश्चित करणेही महत्त्वाचे ठरेल. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. नागरिकांना केवळ सूचना न देता प्रत्यक्षात वेगळा कचरा स्वीकारला जाईल, याची खात्री करावी..यासाठी जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. बोरखंड येथील कचरा डेपोमध्ये साचलेल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. कचऱ्याचे विघटन, कंपोस्टिंग आणि बायोगॅसनिर्मितीवर भर द्यावा, अशा काही उपाययोजना करता येतील.