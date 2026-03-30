Parbhani News: परभणीच्या मोंढ्यात धान्य खरेदीस वेग; गहू, ज्वारी, तूर, मूग, हरभरा डाळ आणि तांदळास मागणी; साठवण्याची पद्धत कायम

परभणी: उन्हाळ्याची चाहूल लागल्याने आणि गुढीपाडव्याचा सण पार पडताच दरवर्षीप्रमाणे यंदाही धान्य खरेदीला वेग आला आहे. वर्षभरासाठी धान्य साठवण्याची पारंपरिक पद्धत अजूनही कायम असल्याने बाजारपेठेत रविवारी (ता.२९) ग्राहकांची मोठी गर्दी होती. शहरातील नवा मोंढा परिसरातील धान्य बाजारात सध्या ग्राहकांची अक्षरशः झुंबड उडाली आहे..गुढीपाडव्यानंतर बाजारात नव्या हंगामातील धान्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. अनेक कुटुंबे या काळात वर्षभराचा साठा करून ठेवतात. नव्या धान्याची गुणवत्ता चांगली, ताजेपणा अधिक आणि तुलनेने दरही परवडणारे असल्यामुळे ग्राहकांचा कल या खरेदीकडे वाढतो. सध्या बाजारात गहू, ज्वारी, तूर डाळ, मूग डाळ, हरभरा डाळ आणि तांदूळ यांना विशेष मागणी आहे. किरकोळ तसेच घाऊक विक्रेत्यांकडे ग्राहकांची सतत वर्दळ सुरू आहे..यंदाच्या हंगामात गव्हाच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. दर ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या वर गेले आहे. तरीही वर्षभराचा साठा करण्यासाठी ग्राहक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या गव्हाला ग्राहकांची अधिक पसंती आहे. या गव्हाची गुणवत्ता चांगली असल्याने त्याची विक्री सर्वाधिक होत असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येते..पुढील काही दिवसांतही खरेदीचा हा वेग कायम राहण्याची शक्यता आहे. गुढीपाडव्यापासून सुरू झालेली ही खरेदीची परंपरा अक्षय तृतीयेपर्यंत सुरू राहते, त्यामुळे बाजारात आणखी काही काळ चैतन्य राहणार आहे. एकूणच, परभणीच्या नवा मोंढा धान्य बाजारात सध्या मोठी उलाढाल होत आहे..सर्वच धान्याच्या दरात वाढसध्या बाजारात सर्वच धान्यांच्या दरात वाढ झाली आहे. यंदा गव्हाचे दर ३ हजार ५०० रुपयांपासून पुढे ४ हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेले आहेत. तांदूळ ५६ ते ७१ रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री होत आहे. डाळींच्या दरातही वाढ झाली असून तूरडाळ १३० रुपये किलो, हरभरा डाळ ७० रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. साखरेचे दरही वाढून होलसेल बाजारात ४३ ते ५६ रुपये प्रतिकिलो दरम्यान विक्री होत आहे.."यंदा सर्वच धान्यांचे दर वाढले. गहू, तांदूळ, डाळी सगळेच महाग झाल्या. त्यामुळे घरखर्चाचा ताळमेळ बसवताना अडचणी येत आहेत. तरीही वर्षभरासाठी धान्य साठवणे आवश्यक असल्याने खरेदी टाळता येत नाही. पूर्वीच्या तुलनेत यंदा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे इतर खर्चात कपात करावी लागते. पण कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी धान्य खरेदी करणे भागच आहे."- कल्पना जामकर, गृहिणी, परभणी.