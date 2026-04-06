Parbhani News: महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्राची दुरवस्था; परिसरात जळालेली औषधी, दारूच्या बाटल्यांचा खच; महापौर, उपमहापौर संतप्त

परभणी: आरोग्य केंद्राचा घाणेरडा परिसर, आजूबाजूला दारूच्या बाटल्यांचा खच, कचऱ्यात जळालेली औषधे व सिरींज, घाणेरडी स्वच्छतागृहे, धुळीने माखलेल्या खोल्या, औषधांचा तुटवडा पाहून महापौर व उपमहापौर आश्चर्यचकित होऊन संतप्त झाले. तेथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांनी याबाबत जाब विचारत कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. .महापौर सय्यद ईकबाल व उपमहापौर गणेश देशमुख यांनी बुधवारी (ता.एक) दुपारी अचानक खंडोबा बाजार येथील महानगरपालिकेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली..या ठिकाणी अस्वच्छता, अपुरा औषध साठा, सगळीकडे धुळीचे साम्राज्य पाहून त्यांनी संबंधितांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. आरोग्य केंद्र परिसरातच तळीरामांचा वावर वाढल्यामुळे त्यांनी नानलपेठ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कदम यांच्याशी संपर्क साधून या परिसरात पेट्रोलिंग वाढवण्याची सूचना केली..हा परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीत लवकर आणण्यात येईल. आवश्यक त्या औषधांचा पुरवठा केला जाईल. कामचुकार कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी नगरसेवक बबलू घागरमाळे, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ.कल्पना सावंत, आरोग्य विभागाचे समन्वयक गजानन जाधव, डॉ. सबिहा फरद, शालीनी खिल्लारे तसेच, जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार जाधव, रमेश चव्हाण, उमेश जाधव, स्वच्छता निरिक्षक मोहम्मद शादाब आदींची उपस्थिती होती.."महानगरपालिकेच्या सर्व २९ आरोग्य केंद्रांना भेटी देऊन आढावा घेणार आहोत. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाईल. औषधांचा मुबलक साठा उपलब्ध करून दिला जाईल."- सय्यद इकबाल, महापौर.