Parbhani News: वर्दळीच्या ठिकाणी मोबाइल व्हॅन; पथकेही कार्यान्वित; परभणी शहरात उष्माघात प्रतिबंधासाठी महानगरपालिकेची आरोग्य यंत्रणा झाली सज्ज

परभणी: वाढत्या तापमानाच्या तीव्रतेमुळे शहरात उष्माघात प्रतिबंध आणि तातडीच्या उपचारांसाठी मनपाची आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज करण्यात आली आहे. शहरातील विविध भागांत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेच्या वतीने विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.शहरातील चार ठिकाणी असलेल्या नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत उष्माघात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या केंद्रांत उष्माघातग्रस्त रुग्णांसाठी प्राथमिक उपचार, शीतकरण व्यवस्था आणि तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उन्हाळ्यात नागरिकांना उष्माघाताचा धोका टाळता यावा यासाठी मनपाच्या आरोग्य विभागाने विशेष आरोग्य पथकांची नियुक्ती केली आहे. .ही पथके सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत मोबाइल व्हॅनद्वारे शहरातील वर्दळीच्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी नियमित गस्त घालत आहेत. बाजारपेठा, बसस्थानके, गर्दीची ठिकाणे, इतर सार्वजनिक परिसरात जाऊन नागरिकांची तपासणी, उष्णतेपासून बचावाबाबत मार्गदर्शन करणे ही या पथकांची प्रमुख जबाबदारी आहे. मनपाच्या सक्रिय उपाययोजनांमुळे शहरातील नागरिकांना उष्णतेच्या तीव्र लाटेत मोठा दिलासा मिळत असून उष्माघात प्रतिबंधासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..जिल्हा रुग्णालयात विशेष कक्षवाढत्या तापमानाच्या तीव्रतेमुळे उष्माघाताच्या रुग्णसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे. उष्माघातग्रस्त रुग्णांवर तातडीने आणि प्रभावी उपचार करता यावेत यासाठी जिल्हा रुग्णालयात १५ खाटांचा स्वतंत्र उष्माघात कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या कक्षात रुग्णांसाठी आवश्यक शीतकरण व्यवस्था, तातडीचे औषधोपचार, ऑक्सिजन सुविधा तसेच सतत निरीक्षणासाठी वैद्यकीय कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. उष्माघाताच्या गंभीर रुग्णांना त्वरित उपचार मिळावेत यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. रुग्णालय प्रशासनाने आपत्कालीन परिस्थितीसाठी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची ऑन-कॉल व्यवस्था देखील सक्रिय केली आहे.."कोणत्याही नागरिकास उष्माघाताची लक्षणे दिसल्यास त्याला तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑन-कॉल डॉक्टरांची २४ तास उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे."- नितीन नार्वेकर, आयुक्त, महापालिका, परभणी."उष्माघात कक्षात आवश्यक सर्व सुविधा आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय पथक सज्ज ठेवण्यात आले असून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने उपचार देण्यासाठी यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहे. नागरिकांनी उन्हाळ्यात योग्य काळजी घ्यावी आणि उष्माघाताची लक्षणे दिसल्यास त्वरित रुग्णालयाशी संपर्क साधावा."- डॉ. नागेश लखमावार, जिल्हा शल्यचिकित्सक.