Parbhani: जोरदार पावसामुळे अर्धा रस्ता जलमय; परभणीत राष्ट्रीय महामार्ग, वसाहतीत पाणीच पाणी

परभणी: शहरासह परिसरात शनिवारी (ता.२७) सकाळी दहापासूनच जोरदार पावसाला सुरवात झाली. दुपारपर्यंत अधूनमधून सरी सुरूच होत्या. यामुळे शहरातील प्रमुख रस्ते, सखल भागात पाणीच पाणी झाले. शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाळी वातावरण आहे. रोज सकाळ-सायंकाळी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होत असल्याने शहर व परिसरात एकीकडे आनंदाचे वातावरण आहे तर दुसरीकडे समस्यांमुळे या आनंदावर विरजण पडू लागले आहे..शनिवारी (ता. २७) सकाळी दहापासून जोरदार पाऊस सुरू झाला. काही वेळाने जोर कमी झाला पण रिपरिप मात्र सुरूच होती. अधूनमधून सरींवर सरी कोसळत होत्या.त्यामुळे शहरातील प्रमुख रस्ते, शहराचा मध्य वस्तीतील गावठाणाचा भाग, सखल भागातील वसाहतीत पाणीच पाणी झाले. गांधी पार्क, क्रांती चौक, गुजरी बाजार, कडबी मंडी या भागांत अचानक आलेल्या पावसामुळे रस्त्यावरील पथविक्रेत्यांची मोठी धांदल उडाली..Bay Of Bengal Low Presssure : हंगामी कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय; पाऊस पुन्हा जोर धरणार, महाराष्ट्रात २२ जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज.वसमत रस्त्यावरचे पाणी हटेनाशहरातून जाणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग दर पावसाळ्यात पाऊस पडताच ठप्प होतो. या रस्त्याची एक बाजू सखल तर एक बाजू उंच असल्याने पाण्याचा जलदगतीने निचरा होत नाही त्यामुळे एका बाजूचा पूर्ण रस्ता पाण्याखाली जातो. शनिवारी सकाळीही तिच परिस्थिती निर्माण केली. वर्षानुवर्षांपासून तिच समस्या कायम असताना राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय व महापालिकेने कायम या समस्येकडे दुर्लक्ष केले. या रस्त्यावर अनेक मोठे नाले होते परंतु त्याचे रूपांतर आता नाल्यांत झाल्याने व रस्त्यावरून नालीत पाणी जाण्यासाठीचे मार्गच बंद असल्याने ही समस्या कायम असून त्याचा रहदारीस व्यत्यय येत आहे..Samosa: खुसखुशीत बाहेरचा थर अन् आत खव्याचा गोडवा... या समोशाची गोष्टच वेगळी, रविवारच्या भारी ब्रेकफास्टची खास रेसिपी.पाऊस पडली की साचते तळेया राष्ट्रीय महामार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या संरक्षक भिंतीबाहेर नव्हे तर आतमध्ये नाली आहे. हा भाग देखील खोलगट आहे. त्यात रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे तो कोपरा व रस्ता पाऊस पडला की पाण्याखाली जातो. यामुळे वाहनचालक अडचणीत येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.