Parbhani News : जिंतूरमध्ये गुंडांना दणका; निवडणूक काळात सहा गुन्हेगार चार जिल्ह्यांतून हद्दपार!

Jintur Criminals Externed : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिंतूर तालुक्यातील ६ कुख्यात गुन्हेगारांना १ वर्षासाठी हद्दपार करण्याचे आदेश उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
जिंतूर : निवडणुकीच्या अनुषंगाने उपविभागीय दंडाधिकारी (सेलु) शैलेश लाहोटी यांनी जिंतूरसह तालुक्यातील बोरी व चारठाणा पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील वाळू माफियांसह गुंड प्रवृत्तीच्या सहा जणांना हद्दपार केले.

