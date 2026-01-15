Parbhani News : जिंतूरमध्ये गुंडांना दणका; निवडणूक काळात सहा गुन्हेगार चार जिल्ह्यांतून हद्दपार!

जिंतूर : निवडणुकीच्या अनुषंगाने उपविभागीय दंडाधिकारी (सेलु) शैलेश लाहोटी यांनी जिंतूरसह तालुक्यातील बोरी व चारठाणा पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील वाळू माफियांसह गुंड प्रवृत्तीच्या सहा जणांना हद्दपार केले. .स्थानिक महसूल प्रशासनाकडून बुधवारी (ता.१४) प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार निवडणुकीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी रेती माफिया, अवैध दारू व गुटखा विक्रेते तसेच गुंडप्रवृत्तीच्या इसमांविरुद्ध कडक कारवाई करत मागील एका महिन्यात एकूण सहा व्यक्तींना हद्दपार केले. यामध्ये जिंतूर व तालुक्यातील बोरी, चारठाणा पोलिस स्टेशन हद्दीतील वाळू माफियांशी संबंधित दोघांना एकत्र हद्दपार करण्यात आले. यात बोरी येथील जयदीप प्रताप देशमुख याचे विरूध्द बोरी पोलिस ठाण्यात अवैध वाळू चोरीप्रकरणी तीन गुन्हे दाखल होते. तसेच प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आल्याने त्यास परभणी व जालना जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले आहे.निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिंतूर तालुक्यातील ६ कुख्यात गुन्हेगारांना १ वर्षासाठी हद्दपार करण्याचे आदेश उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत..Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Voting LIVE Updates : वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूक मतदान दुपारी १.३० वाजेपर्यंत ३३.००% मतदान .जिंतूर येथील प्रशिक उर्फ गेदया रुद्रा वाकळे,(रा.डी.एस.कॉलेज जवळ) याच्या विरुध्द चोरी, खुनाचा प्रयत्न व नशा करणे इत्यादी गंभीर स्वरूपाचे सहा गुन्हे स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल होते. प्रतिबंधक कारवाईनंतर संबंधितास परभणी, हिंगोली, नांदेड व लातूर जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले. त्याचप्रमाणे हुतात्मा स्मारक भागातील संतोष कांता खाटीकमारे, याचे विरुध्द चोरी, खुनाचा प्रयत्न व नशा करणे या प्रकरणी जिंतूर पोलीस स्टेशनमध्ये एकूण पाच गुन्हे दाखल होते. त्याला परभणी, हिंगोली, नांदेड व लातूर जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले..तर अक्षय उर्फ पप्पू शिवानंद थिटे, याच्या विरुध्द अवैध गुटखा विक्री, अवैध दारू विक्री व खुनाचा प्रयत्न असे गंभीर स्वरूपाचे १९ जिंतूर पोलिस ठाण्यात दाखल होते. त्यास परभणी, हिंगोली, नांदेड व लातूर जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले आहे. वरील सर्व हद्दपारीचे आदेश सोमवारी (ता.१२ जानेवारी २०२६) निर्गमित करण्यात आले आहे. अशी माहिती जिंतूर तहसील कार्यालयातकडून प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.