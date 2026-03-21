Parbhani News: गॅस टंचाईमुळे परभणीत हॉटेल व्यवसाय ठप्प; सिलिंडरसाठी वेटिंग वाढले

परभणी: जिल्ह्यात मागील आठ दिवसांत व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात आलेल्या खंडामुळे हॉटेल, भोजनालय, केटरिंग तसेच लघुउद्योजक मोठ्या अडचणीत सापडले होते. परंतु, आता सध्या व्यावसायिक सिलिंडरची कोणतीही अडचण नाही. फक्त व्यावसायिकांना वेटिंगवर सिलिंडर दिले जात आहे. त्यात हॉस्पिटल, वसतिगृहे यांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यानंतर हॉटेल व्यावसायिकांना सिलिंडरचा पुरवठा केला जात आहे. मात्र, त्यांना अजूनही वेटिंगवर राहावे लागणार आहे. परिणामी, अनेक व्यावसायिकांनी पारंपरिक चुलींचा आधार घेतला. .या परिस्थितीमागे आखाती देशांतील तणावपूर्ण व युद्धजन्य घडामोडींचा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. या जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. सध्या जिल्ह्यातील गॅस वितरकांकडे व्यावसायिक सिलिंडरचा साठा कमी प्रमाणात असल्याचे दिसून येत आहे. शासन व प्रशासनाकडून गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाल्याने व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. परभणी जिल्ह्यात पाच हजार ५०० व्यावसायिक गॅस ग्राहक आहेत. यामध्ये हॉटेल, भोजनालय, केटरिंग सेवा तसेच विविध खाद्यपदार्थ विक्रेते मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट आहेत..गॅस पुरवठा खंडित झाल्यामुळे या सर्व व्यवसायांवर थेट परिणाम झाला असून, त्यांच्या उलाढालीत मोठी घट झाली आहे. अनेक ठिकाणी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर या व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर देखील परिणाम झाला आहे. काही हॉटेल चालकांनी परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी चुलीवर स्वयंपाक करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र, हा पर्याय सर्वांसाठी शक्य नसल्याने अनेकांना व्यवसाय बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. वाढत्या खर्चामुळे आणि कमी होत चाललेल्या उत्पन्नामुळे लघुउद्योजक आर्थिक संकटात सापडले आहेत..दरम्यान, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरही या परिस्थितीचा परिणाम दिसून येत आहे. परभणी जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख ४० हजार घरगुती गॅस ग्राहक असून, त्यांना दररोज सुमारे १६ हजार ३०० सिलिंडरची गरज असते. मात्र, मागील आठ दिवसांपासून घरगुती गॅस पुरवठ्यातही सुमारे २५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांनाही प्रतीक्षा करावी लागत असून, अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सीसमोर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र आहे.दोघांनाही अडचणींचा सामनाव्यावसायिक व नागरिकांनाही अडचणींचा सामना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, तसेच घरगुती गॅस पुरवठाही नियमित ठेवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा येत्या काळात या समस्येचे परिणाम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.."गेल्या आठ दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने आमचा व्यवसाय अक्षरशः ठप्प झाला आहे. दररोजच्या ग्राहकांना सेवा देणे कठीण झाले आहे. गॅसअभावी काही दिवस हॉटेल बंद ठेवावे लागले आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे."- सुरेश मुळे, चहा हॉटेल चालक, वसमत रोड."सध्या आपल्याकडे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा साठा दोन दिवस पुरेल इतका आहे. मात्र, त्यांना प्राध्यान्यक्रमानेच व वेटिंगवर राहूनच सिलिंडर दिले जात आहे. घरगुती गॅसबाबत कोणताही मोठा तुटवडा नाही."- विशाल मुसळे,जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी.