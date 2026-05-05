Parbhani News: केशर १२०, दशहरी १००, कर्नाटकी हापूस १५० रुपये किलो;परभणीच्या फळबाजारात आंब्याच्या दरात घसरण; सर्वसामान्यांना दिलासा

परभणी: उन्हाळा वाढत असताना शहरातील फळबाजारात आंब्यांच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाग असलेले आंबे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले असून ग्राहक खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. .सध्या केशर आंब्याचा दर १८० रुपये प्रतिकिलोवरून घसरून ११० ते १२० रुपये प्रतिकिलोवर आला आहे. दशहरी आंबा ८० ते १०० रुपये किलो, तर कर्नाटकी हापूसचे दरही कमी झाले असून तो १५० ते १८० रुपये प्रतिकिलोने उपलब्ध आहे..दरात झालेल्या या घसरणीमुळे बाजारात ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. फळ विक्रेत्यांच्या मते, बाजारात आवक वाढल्याने दर कमी झाले आहेत..विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणात आंब्यांची आवक होत असल्याने स्पर्धात्मक दरात विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना याचा थेट फायदा होत आहे. पुढील काही दिवसांत आंब्याची आवक आणखी वाढण्याची शक्यता असून दर आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.."गेल्या आठवड्यापर्यंत आंब्याचे दर जास्त होते. पण आता आवक वाढल्याने दर खाली आले. ग्राहकांची मागणीही वाढली आहे. रोजचा माल लवकर विकला जातो. त्यामुळे आम्हालाही समाधान आहे."— मुद्दसर अन्सारी, फळ विक्रेता"आधी आंबे खरेदी करणे महाग वाटत होते. पण आता दर कमी झाल्यामुळे आम्ही जास्त प्रमाणात आंबे घेत आहोत. विशेषतः केशर आणि हापूस आंबे परवडणाऱ्या दरात मिळत असल्याने आनंद झाला आहे."— योगानंद परमार, ग्राहक