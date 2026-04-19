Parbhani News: सभापतिपदांची लॉटरी कुणाला?; मनपात इच्छुक नगरसेवकांकडून लॉबिंग, स्थायी समिती सभापतिपदाचे अनेक दावेदार

परभणी: शहर महापालिकेच्या स्थायी समितीसह विशेष समित्यांच्या सभापती व प्रभाग समिती सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. शुक्रवारी (ता. २४) सभापतीची निवड केली जाणार असून, सर्वात महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती सभापतिपदासाठी सत्ताधारी शिवसेना (यूबीटी), काँग्रेसच्या इच्छुक नगरसेवकांनी लॉबिंग सुरू केले आहे..एकूण ११ पैकी शिवसेना व काँग्रेसच्या वाट्याला किती समित्यांची सभापतिपदे येणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला एका समितीचे सभापतिपद मिळण्याची शक्यता आहे.मनपाच्या स्थायी समिती, विशेष सात समित्यांसह तीनही प्रभाग समिती सभापती निवडीचा कार्यक्रम आयुक्त नितीन नार्वेकर, नगरसचिव विकास रत्नपारखे यांनी जाहीर केला आहे..यात स्थायी समिती सभापती, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन घरबांधणी व समाजकल्याण समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती, स्थापत्य समिती सभापती, वैद्यकीय व सहाय आरोग्य समिती सभापती, विधी समिती व महसूल वाढ समिती सभापती, शहर सुधार समिती सभापती व माध्यमिक, पूर्वमाध्यमिक व तांत्रिक समिती सभापतींसह प्रभाग अ, ब, क समितीच्या सभापतींची निवड केली जाणार आहे..बुधवारपासून प्रक्रियेस सुरवातसभापतिपदाच्या इच्छुकांना बुधवार (ता. २२) पासून नगर सचिव यांच्या कार्यालयातून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उमेदवारी अर्ज वितरित केले जाणार असून, त्याच दिवशी तेथेच ते अर्ज स्वीकारलेही जाणार आहेत. बी. रघुनाथ सभागृहात शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी अकराला विशेष सभा होणार आहे. सभा सुरू झाल्यानंतर सभागृहात पीठासीन अधिकारी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करतील. छाननीनंतर वैध उमेदवारांची नावे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वाचून दाखविल्यानंतर १५ मिनिटांत लेखी सूचना देऊन अर्ज परत घेता येतील. त्यानंतर क्रमाने सभापतींची निवड केली जाणार आहे. मतदान घेणे आवश्यक असल्यास पीठासीन अधिकारी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची नावे वर्णानुक्रमे घोषित करतील व हात वर करून मतांची नोंद घेण्यात येणार आहे..कुणाच्या वाट्याला किती सभापतिपदे?महापालिकेवर शिवसेना (यूबीटी) व काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. महापौरपद शिवसेनेकडे (यूबीटी), तर उपमहापौरपद काँग्रेसकडे आहे. तसेच प्रत्येक विशेष समितीत आघाडीचे संख्याबळ अधिक असल्याने सभापतिपदासाठी याच पक्षाच्या नगरसेवकांची वर्णी लागणार, हे निश्चित आहे. मनपात महत्त्वाच्या स्थायी समितीसह महिला व बालकल्याण समितीचे सभापतिपद ठाकरेंना सोडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उर्वरित सहा समित्यांतील काँग्रेसला कोणत्या समित्या दिल्या जातात, हे तेव्हाच समजणार आहे. तरीही स्थायी समितीसाठी शिवसेनेत (यूबीटी) इच्छुकांची संख्या मोठी आहे, तर काँग्रेसमध्येही काही इच्छुक आहेत.