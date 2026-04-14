Parbhani News: जिल्ह्यात गोवरच्या प्रादुर्भावात वाढ; जागतिक आरोग्य संघटनेचे निरीक्षण ; तातडीने उपाययोजनांची गरज

परभणी: गोवर या संसर्गजन्य आजाराच्या प्रादुर्भावात यंदा मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. परभणी महापालिका, जिल्हा परिसरात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत गोवरच्या पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्येत सुमारे दहापट वाढ झाल्याची नोंद झाल्याचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे..यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षात गोवरचे एकूण ५५ रुग्ण आढळले असून, रुबेलाचे दोन रुग्ण नोंदविण्यात आले आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाकडून तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत..घराघरांत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून लसीकरणावर विशेष भर दिला जात आहे. व्हिटॅमिन 'ए' डोस देण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. संशयित रुग्णांवर त्वरित उपचार, विलगीकरणाची उपाययोजना केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, गोवर हा अत्यंत संसर्गजन्य आजार असून, लसीकरण हे त्यावरील सर्वात प्रभावी संरक्षण आहे..त्यामुळे पालकांनी आपल्या बालकांचे लसीकरण वेळेत करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे, ताप, पुरळ यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहन केले आहे. गोवर हा प्रामुख्याने लहान मुलांमध्ये आढळणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी तो कोणालाही होऊ शकतो. या आजाराची सुरुवात साधारणपणे सर्दी-खोकल्यासारख्या लक्षणांनी होते.."गोवरच्या बाबतीत गांभीर्याने घेतले जात आहे. सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्यात आली असून, प्रत्येक गाव व शहरी भागात घराघरांत तपासणी केली जात आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, मुलांचे लसीकरण वेळेत करून घ्यावे, ताप, अंगावर पुरळ अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले."- डॉ. संजय पांचाळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद.गोवरची मुख्य लक्षणेसुरुवातीला ताप येणेनाक वाहणे (सर्दी)खोकला येणेडोळे लाल होणे, पाणी येणेतोंडाच्या आत पांढरे डाग दिसणेअंगावर लाल पुरळ येणे, जे चेहऱ्यापासून सुरू होत शरीरावर पसरते."सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे वेळेवर लसीकरण करणे आवश्यक आहे. संसर्ग झालेल्या व्यक्तीपासून दूर राहणे, स्वच्छता राखणे आणि हात वारंवार धुणे, मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी संतुलित आहार देणे, खोकताना, शिंकताना तोंड झाकणे गोवर हा गंभीर आजार ठरू शकतो, त्यामुळे लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. योग्य वेळी उपचार आणि काळजी घेतल्यास हा आजार टाळता आणि नियंत्रणात ठेवता येतो."- डॉ. सुहास विभूते, वैद्यकीय तज्ञ.