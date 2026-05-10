Parbhani News: परभणीमध्ये माॅन्सूनपूर्व सफाई मोहिम सुरु;महापालिका आयुक्त नितीन नार्वेकरांनी दिल्या सूचना

Parbhani Municipal Corporation Launches Pre-Monsoon Cleaning Drive: परभणीमध्ये मान्सूनपूर्व स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात; शहरातील नाले, प्रभाग, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांनी सफाई सुरू केली.
परभणी: मनपा प्रशासनातर्फे आयुक्त नितीन नार्वेकर यांच्या दालनात शुक्रवारी (ता.आठ) मान्सुनपूर्व कामांच्या पूर्वतयारी संदर्भात बैठक झाली. शनिवारी (ता.नऊ) पहाटेपासून शहरातील विविध भागात मनपा कर्मचाऱ्यांनी सफाईच्या कामास प्रारंभ केला.

मनपाच्या वतीने दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील दहा ते बारा मोठे नाले तसेच छोट्या-मोठ्या नाल्यांची स्वच्छता करण्यासाठी हि मोहीम राबवली जाते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नार्वेकर यांनी आढावा बैठक घेतली.

