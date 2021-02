परभणी : कापुस प्रक्रीया उद्योगासाठी खासदार संजय जाधव यांचा लोकसभेत आवाज 

परभणी : जिल्ह्यातील प्रमुख व नगदी पिक म्हणुन समजल्या जाणार्‍या कापुस पीकावर प्रक्रीया करणारे उद्योग उभारण्याची मागणी करत परभणीसाठी कापुस प्रक्रिया केंद्र उभारावे अशी भुमीका खासदार संजय जाधव यांनी संसदेत घेतली. खासदार श्री. जाधव म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यात बहुतांश शेतकर्‍यांचा उदरनिर्वाह हा कापुस पीकावर अवलंबुन आहे. परंतु परभणी लोकसभा मतदार संघात औद्योगिक उदासिनता असल्याने शेतकर्‍यांना कापुस निर्मिती साठी परराज्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. दरम्यान कापसाच्या एका गाठीत ३० लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देण्याची क्षमता आहे. परभणी लोकसभा मतदार संघात अशा हजारो गाठींची निर्मिती होती. त्या कापसावर याच ठिकाणी प्रक्रिया झाली तर अनेकांना रोजगार मिळू शकतो. कापसाचे इतके पांढरे शुभ्र अर्थकारण झाकोळले जात आहे. ‘अ‍ॅडव्हान्टेज’ परभणीच्या निमित्ताने ते समोर यावे, कापूस प्रक्रिया उद्योग उभे राहावेत तरच परभणीच्या पदरात ‘अ‍ॅडव्हान्टेज’ पडू शकेल अशी भावना खा. संजय जाधव यांनी संसदेत व्यक्त केली आहे. योजना गुंडाळली पण कायद्याचे भूत अद्यापही मानगुटीवर बसले कापूस हे परभणी लोकसभा क्षेत्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. मराठवाड्याची ‘इकॉनॉमी’ त्यावरच आधारित आहे. कापूस एकाधिकार योजना लागू झाल्यानंतर काहीकाळ त्यातून फायदा मिळाला. परंतु, खुले आर्थिक धोरण आणि जागतिकीकरणाच्या वादळापुढे एकाधिकार योजना कोलमडून पडली. शेतकर्‍यांना बाजारपेठेत अधिक दर मिळू लागले. कधी जागतिक मंदीचा फटकाही सहन करावा लागला. त्याच कालावधीत ‘कापूस ते कापड’ ही योजना अंमलात आणली असती तर जागतिक मंदीच्या फटक्यातून शेतकरी सावरला असता. परंतु, ज्या उद्देशाने एकाधिकार योजना आणली तो उद्देश काही ‘सफल’ झाला नाही. आज तो कायदाच विकासाच्या आड येऊ घातला आहे. योजना गुंडाळली पण कायद्याचे भूत अद्यापही मानगुटीवर बसले आहे. परभणी जिल्ह्यात किमान कापुस प्रक्रीया उद्योग उभारावा त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात किमान कापुस प्रक्रीया उद्योग उभारावा अशी मागणी खा. जाधव यांनी लावुन धरली आहे. त्यामुळे परभणी लोकसभा क्षेत्रात कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री उभारावी अशी मागणी केली आहे. आजमितीला परभणी जिल्ह्यातील कापुस उत्पादक शेतकरी हे कापुस पीकावर आपल्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासोबतच शैक्षणिक गरजाही पुर्ण करत आहेत. कापसासाठी परभणीकरांना तामिलनाडूसह ईतर राज्यातील उद्योग प्रक्रीयेवर अवलंबुन राहावे लागत आहे. त्यामुळे परभणी मतदारसंघात कापुस प्रक्रीया उद्योग उभारला तर शेतकरी व बेरोजगारांचा प्रश्न कायमचा मिटेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

