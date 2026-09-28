Parbhani News : जन्म-मृत्यू विभागाचा ढिसाळ कारभार उघड;परभणी जिल्हा वकील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी

परभणी : मनपाच्या जन्म-मृत्य व विवाह नोंदणी विभागातील कारभाराबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. जिल्हा वकील संघाने या विभागातील कथित गैरव्यवहार, लाचलुचपत, बनावट कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांची चौकशी करून संबंधीतांवर कठोर करावाईची मागणी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे. मनपाच्या जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागात शहरातील नागरीकांसह अधिवक्त्यांना विविध विभागात विशेषतः जन्ममृत्यू विभागात वारंवार जावे लागते. .या विभागामध्ये विविध प्रमाणपत्रे, नोंदी, उतारे किंवा डुप्लिकेट प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी निश्चित केलेले अधिकृत शुल्काव्यतिरीक्त पाच ते दहा हजार रुपये मागीतले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी,महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू, विवाह किंवा इतर अधिकृत अभिलेखांचा गैरवापर करून अनधिकृत, खोटे, बनावट अथवा संशयास्पद डुप्लिकेट प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत काय, याची कसून तपासणी व्हावी, मागील काही वर्षांत जारी केलेल्या डुप्लिकेट प्रमाणपत्रांची/उताऱ्यांची नमुना तपासणी करावी, त्यातील नोंदी मूळ महापालिका अभिलेखाशी तंतोतंत जुळतात की नाही, याची पडताळणी व्हावी. डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी आलेल्या अर्जाची नोंद, .अर्जदाराचे नाव, अर्जाची तारीख, प्रमाणपत्र क्रमांक, वसूल केलेले अधिकृत शुल्क, त्याची पावती, संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी व मंजुरी, आणि प्रमाणपत्र जारी केल्याची तारीख या संपूर्ण प्रक्रियेची पडताळणी करावी, संबंधित विभागातील सीसीटीव्ही फुटेज, संगणक प्रणालीतील लॉग रेकॉर्ड, अर्ज नोंदवही, प्रमाणपत्र जारी रजिस्टर, शुल्क पावत्या व इतर संबंधित सर्व महत्त्वाचे अभिलेख तत्काळ जप्त करून सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून पुराव्यांशी छेडछाड होणार नाही. निवेदनावर जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. साहेबराव अडकिणे, उपाध्यक्ष ॲड. विनोद रसाळ, सचिव ॲड. मदन बोबडे, सहसचिव ॲड. मृणाल देशमुख, कोषाध्यक्ष ॲड. संतोष जाधव आदींसह कार्यकारिणी सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..निष्पक्ष चौकशीचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टातया विभागाच्या कारभाराबद्दल नेहमीच तक्रारी येतात. खुद्द महापौर सय्यद इकबाल यांनी स्टींग ऑपरेशन करून या विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आणला होता. अनाधिकृत व्यक्तींना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता तर नविन कर्मचारी नियुक्त केले होते. तरी देखील कारभारात फारशी सुधारणा झाली नसल्याचे वकील संघाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेवरून दिसून येते. वकील संघाच्या या गंभीर तक्रारीची आयुक्त दखल घेणार का? असा प्रश्न चर्चिला जात आहे..संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावीमहापालिकेच्या अधिकृत संगणक प्रणालीमध्ये कोणत्याही जुन्या नोंदीत अनधिकृत बदल, फेरफार, डेटा डिलीट, नवीन बनावट नोंद केली आहे काय, याची सायबर तज्ज्ञांमार्फत तांत्रिक तपासणी करावी, चौकशीत कोणताही अधिकारी, कायमस्वरूपी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, बाहेरील मध्यस्थ दोषी आढळल्यास, त्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर तत्काळ निलंबन व फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.