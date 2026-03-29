Parbhani News: मनपाच्या करवसुली मोहिमेस ब्रेक; रोज केवळ १२ ते १३ लाखांची वसुली, विविध करांची परभणीत १६० कोटी बाकी

परभणी: मार्चएंड अवघ्या तीन दिवसांवर असताना मनपाच्या मालमत्ता कर व पाणीकराची अपेक्षित वसुली मात्र होत नाही. वसुली कर्मचारी, अधिकारी निवडणुकांसह विविध कामांत गुंतल्याचा वसुलीवर परिणाम झाला आहे. कराच्या १६० कोटी रुपयांपैकी अवघे ६० कोटीही वसूल होण्याची शक्यता नसून, त्याचा फटका शहरातील सोयी-सुविधांवर होणार आहे. .मनपाच्या मार्चअखेर होणाऱ्या कर वसुली मोहिमांना कुठले न कुठले अडथळे सातत्याने येतात. नियमित कर भरणाऱ्यांना अशा मोहिमा व सवलतींची गरज भासत नाही; परंतु थकबाकीदारांकडून कर वसुलीसाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्नांना याच महिन्यात कुठल्या न कुठल्या कारणाने ब्रेक लागत असल्याचे चित्र आहे.."मनपा करवसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहे. रोज १२ ते १३ लाख रुपये वसुली होत आहे. विविध कामांत कर्मचारी गुंतल्याचादेखील परिणामही वसुलीवर होत आहे. सायंकाळी पाचनंतरही वसुली लिपिक प्रभाग समित्यांत थांबून आलेल्या नागरिकांकडून कराचा भरणा करून घेत आहेत. थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा."-नितीन नार्वेकर, आयुक्त, मनपा, परभणी..कोट्यवधींचे देणे व येणेमनपाच्या मालमत्ता व पाणी कर थकबाकीचा आकडा १६० कोटींवर पोचला आहे. त्यात मालमत्ता कर थकबाकी ११०-१२० कोटी व पाणी कराची थकबाकी ३५-४० कोटी आहे. मनपाला विविध कर्जासह २५० कोटींची देणी आहेत. याचा परिणाम शहर विकासावर झाला असून छोट्या-छोट्या कामांसाठीही नागरिकांना झगडण्याची वेळ आली आहे.मनपास कठोर भूमिका घेण्याची वेळमनपाने मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली आहे. ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता व पाणी कराची रक्कम भरण्यास त्यावर लावण्यात आलेली शास्ती १०० टक्के माफ केली जाणार आहे; परंतु दरवर्षीप्रमाणे यंदाही याचा फायदा थकबाकीदार घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. नियमित कराचा भरणा करणारे मालमत्ताधारक कधी ऑनलाइन तर कधी ऑफलाइन कर भरतात. मनपाने वसुली मोहीम केवळ थकबाकीदारांसाठी राबवणे गरजेचे आहे. थकबाकीदारांना पाठवलेल्या जप्तीच्या नोटिसांचाही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता मनपास कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे..वसुली लिपिकांवर मोठा भारमनपाचे शहरात २५ ते ३० वसुली लिपिक आहेत; परंतु त्यांच्यावर अन्य कामांचा बोजा असल्याने अपेक्षित कर वसुली होत नसल्याचे दिसून येते. कधी निवडणुका, तर सध्या मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या कामात हे कर्मचारी गुंतले आहेत. त्याचादेखील वसुलीवर परिणाम झाला आहे.एकत्रित प्रयत्नांची गरजशहरातील विकासकामे मनपाच्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहेत. अन्य मनपांत कर वसुली ७० ते ८० टक्के असताना येथे मात्र केवळ २० ते २५ टक्के कर वसुली होते. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आता प्रशासनाने सत्ताधारी महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना विश्वासात घेऊन वसुलीसाठी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे..