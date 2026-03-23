Parbhani News: महानगरपालिकेला चाळीस लाखांचा निधी;आठ नगरपालिकांना आर्थिक बळकटीसाठी पावणेदोन कोटींचे अनुदान

परभणी: नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या आर्थिक बळकटीसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारातून जमा झालेल्या निधीचे वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांना एकूण एक कोटी ८३ लाख २२ हजार १३४ रुपयांचे सहायक अनुदान मिळणार आहे. तसेच परभणी महापालिकेलाही स्वतंत्रपणे ४० लाख ५५ हजार ३७६ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..नगर विकास विभागाने बुधवारी (ता. १८) यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले. या निधीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांना गती देण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे..२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एक टक्का मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या रकमेपैकी परभणी महापालिकेला ४० लाख ५५ हजार ३७६ रुपये इतका निधी देण्यात येणार आहे. राज्यातील एकूण २८ महापालिकांना हा निधी वितरित केला जाणार आहे..मिळणाऱ्या या निधीचा उपयोग पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, रस्ते, पाणीपुरवठा यांसारख्या नागरी सुविधांच्या उन्नतीसाठी होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांना गती मिळून नागरिकांना त्याचा थेट फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, मुद्रांक शुल्क अधिभारातून मिळालेल्या या अनुदानामुळे जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होऊन विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे..मंजूर झालेला निधीपूर्णा : १४ लाख ६२ हजार ९८२ रुपयेगंगाखेड : २३ लाख ९० हजार ७२९ रुपयेसोनपेठ : १० लाख १६ हजार २०० रुपयेजिंतूर : ४४ लाख २३ हजार ९१ रुपयेसेलू : ३८ लाख ४५ हजार ४३४ रुपयेमानवत : ३३ लाख ८७ हजार ३०० रुपयेपाथरी : ७ लाख ९० हजार रुपयेपालम : १० लाख ६ हजार ९५ रुपये.