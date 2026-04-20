Parbhani News: पादचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर; शहरात बेशिस्त पार्किंग, अतिक्रमणे आली मुळावर

परभणी: शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर पादचारी मार्गांचे अस्तित्वच नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने पादचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर तर सोडून दिलीच आहे, त्याचबरोबर नगरविकास विभागाच्या पत्रालादेखील केराची टोपली दाखवली आहे. या संदर्भात जागरूक नागरिकांनी एक मे रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. .शहरात पायी चालणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा पथपदाअभावी ऐरणीवर आली आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे, बेकायदेशीर पार्किंगमुळे नागरिकांना आपला जीव मुठीत घेऊन कसाबसा मार्ग काढावा लागत आहे. पालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय व शहर वाहतूक शाखेने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे..या प्रकरणी राज्य समन्वय समिती सदस्य तथा जनआरोग्य अभियानचे जिल्हा निमंत्रक सचिन देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित यंत्रणेला निवेदन देऊन पादचारी सुरक्षेसंदर्भात विविध मागण्यांसाठी एक मे रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शहरातील गंगाखेड नाका परिसरात सतत वाहतूक कोंडी, बेशिस्त पार्किंग व अतिक्रमण यावर कोणतीही प्रभावी कारवाई नाही..दोन रेल्वे क्रॉसिंग दरम्यानचा रस्ता पूर्णपणे अव्यवस्थित असून नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. या बाबी केवळ प्रशासनिक निष्काळजीपणाच नसून सर्वोच्च न्यायालयाने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात दिलेल्या आदेशाचा सरळसरळ अवमान आहे. त्यामुळे संबंधित जबाबदार अधिकारी त्यामध्ये महानगरपालिका स्वच्छता निरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी व वाहतूक शाखा अधिकारी यांच्यावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा नागरिकांसह मुंबई येथे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..नगरविकास विभागाच्या आदेशाची पायमल्लीपादचारी सुरक्षेसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना बंधनकारक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार महानगरपालिकेने रस्ते सुरक्षा व जनजागृतीसाठी वार्षिक अंदाजपत्रकात किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवणे, सर्व पदपथांचे सहा महिन्यांत स्वतंत्र संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करणे, पदपथ अतिक्रमण निर्मूलन व पादचारी क्षेत्रांचे संरक्षण करणे, पादचारी क्रॉसिंगची अंमलबजावणी व वाहतूक शिस्त राखणे, ऑनलाइन तक्रार निवारण मंच निर्माण करून १५ दिवसांत तक्रार निवारण करणे बंधनकारक आहे; परंतु महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व शहर वाहतूक शाखेने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. विशेषतः पदपथ सर्वेक्षण/लेखापरीक्षणाची कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अतिक्रमण निर्मूलनाबाबत ठोस कारवाई नाही. पादचारी क्रॉसिंगची अंमलबजावणी अपुरी व निष्क्रिय आहे. ऑनलाइन तक्रार निवारण मंच अस्तित्वात नसल्याचे सचिन देशपांडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.