परभणी : चरस, गांजा व गावठी पिस्टल बाळगणारे पोलिस कोठडीत

परभणी ः शहरातील साखला प्लॉट भागातील एका ठिकाणावरुन पोलिसांनी 311 ग्रॅम चरस, 500 ग्रॅम गांजा, दोन गावठी पिस्टलसह 13 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तीघांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून तब्बल सहा लाख 41 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला होता. या तिघांना बुधवारी (ता. २४) कोतवाली पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने तिघांनाही पोलिस कोठडीत पाठविले आहे. परभणी शहरातील साखला प्लॉट परिसरातील रेल्वेगेट जवळ आरोपी शेख सोनू उर्फ शेख अमीर शेख ताहेर हा चरस, गांजा अश्या घातक पदार्थांची विक्री करत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्याच बरोबर हा इसम गावठी पिस्टल ही वापरतो अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरुन त्याच्या अड्ड्यावर तहसिलदार डॉ. संजय बिरादार, सहायक पोलिस अधिक्षक अबिनाशकुमार यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मंगळवारी (ता. 23) सायंकाळी छापा मारला होता. तेव्हा पोलिसांनी त्याच्या घरातील बैठकीची झडती घेतली असता त्यांना त्या ठिकाणावरुन चरस, गांजा सापडला. चरस, दोन गावठी पिस्तुल व १३ राऊंड जप्त पोलिसांनी घरासह त्याच्या चारचाकी वाहनाची झडती घेतली असता त्यात एक गावठी पिस्टल व 13 जिवंत काडतुसे आढळून आली. घराच्या समोर लावण्यात आलेल्या बुलेट गाडीच्या डिक्कीतूनही पोलिसांना एक गावठी पिस्टल सापडले. पोलिसांनी तातडीने शेख सोनु यास ताब्यात घेत विचारपूस केली असता त्याचे अन्य दोन साथीदार असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. पोलिस पथकाने या दोघांनीही तातडीने ताब्यात घेतले. या तिघांकडून पोलिसांनी तब्बल सहा लाख 41 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. विशेष पोलिस पथकाची कारवाई ही कारवाई पोलिस अधिक्षक जयंत मीना, अप्पर पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस अधिक्षक अबिनाशकुमार स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक व्यंकटेश आलेवार, गुलाब बाचेवाड, फौजदार चंद्रकांत पवार, संतोष सिरसेवाड, विश्वास खोले, साईनाथ पुयड, पोलिस अमलदार सुग्रीव केंद्रे, हनुमंत जक्केवाड, निलेश भुजबळ, मधुकर चट्टे, बालासाहेब तुपसुंदरे, बबन शिंदे, शंकर गायकवाड, अझहर पटेल, हरिचंद्र खुपसे, दिलावर खान पठाण, दीपक मुदीराज, यशवंत वाघमारे, सय्यद मोईन, शेख अझहर जाफर, संतोष सानप, संजय घुगे, छगन सोनवणे, अरुण कांबळे, विष्णू भिसे, आशा सावंत, उमा पाटील यांनी केली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

