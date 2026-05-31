Parbhani: मनपा आयुक्तांच्या आदेशानंतरही बांधकाम साहित्य रस्त्यावरच परभणीत वाहतुकीस अडथळा; 'अतिक्रमण हटाव' निद्रिस्तच

परभणी: महापालिकेचे आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी संबंधीत यंत्रणेला रस्त्यावरील अनधिकृत फलक, रहदारीस अडथळा ठरणारे बांधकाम साहित्य तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले परंतु संबंधित यंत्रणेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हे साहित्य आजही शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीस अडथळा निर्माण करत आहेत..शहरात सर्वत्र छोट्या-मोठ्या बांधकामांसह टोलेजंग इमारतींची बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत परंतु ही बांधकामे करताना कोणत्याही नियमांचे पालन केले जात नाही. मोठ्या प्रमाणात जुन्या घरांची पाडकामे देखील सुरू आहेत. परंतु, ही बांधकामे चोहोबाजूंनी बंदिस्त करावी जेणेकरून कमीत कमी हवेचे प्रदूषण होईल, असा नियम असताही ती खुलेआम, उघड्यावरच सुरू आहेत..Pune Crime: 'माझा गुन्हा का दाखल केला नाही?' संतापलेल्या महिलेचा पोलिस चौकीत धिंगाणा, वैद्यकीय अहवालात मोठा खुलासा.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ, धूलिकण, वाळू, गिट्टी, सिमेंट व अन्य साहित्याचे कण आयुक्ताचे आदेश धाब्यावर हवेत मिसळून हवा प्रदूषित होत बैठक घेऊन रस्त्यावरील साहित्य आहे. हटविण्याचे आदेश दिले..महापालिकेचे आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी सर्व विभागप्रमुख, सर्व अभियंते, स्वच्छता निरीक्षकांची यंत्रणेने अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे एकदा आयुक्त नार्वेकरांनी आढावा घ्यावा व आदेश पाळण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची गरज आहे..मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, थांबलेल्या ट्रकला कारची धडक; माय-लेकीचा मृत्यू, बाप-लेक गंभीर जखमी.निम्म्या रस्त्यांवर साहित्यशहरात बांधकाम करणाऱ्या बहुतांश जणांनी बांधकामाचे साहित्य रस्त्यावरच टाकल्याचे चित्र दिसून येते. विटा, वाळू, गिट्टी, लाकडे, लोखंडी साहित्य रस्त्यावर टाकले आहे. अनेक ठिकाणी तर निम्मे रस्ते या साहित्यामुळे अडवले गेले आहेत. परंतु मनपाचा कोणताही धाकच नसल्याने रस्त्यावर साहित्य टाकण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे..अपघातासह प्रदूषणाचा धोका वाढलारस्त्यावर टाकलेले साहित्य पसरून वाहने घसरून पडण्याचे देखील प्रमाण वाढले आहे. अनेक रस्ते अडवल्या गेल्याने वाहनचालकांना कसरत करून मार्ग काढावा लागत आहे तर कुठे पर्यायी रस्त्यांचा वापर करावा लागत आहे. साहित्य उघडल्यावर टाकल्याने हवेचे प्रदूषण वाढण्याची देखील शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.