Parbhani: खड्ड्यांनी पिळले, चिखलानेही छळले!; शहराअंतर्गत प्रमुख रस्त्यांचीच दुरवस्था; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

परभणी: शहरातील बाजारपेठांना, वसाहतींना जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांचीच वाताहत झाल्यामुळे वाहनधारक व पादचारी खड्डे व त्यामध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे हैराण झाले आहेत. किमान रस्त्यांची डागडुजी तरी करावी, असा मागणी संतप्त नागरिकांमधून होऊ लागली आहे. .शहरातील बाजारपेठा व नव्या-जुन्या वसाहतींना जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांची अगोदरच दुरवस्था झालेली आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असून, त्यामध्ये पावसाचे पाणी साचत असल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने त्यांची खोली लक्षात येत नसल्यामुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात वाढत आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: आडूळचा आठवडे बाजार चिखलात; दुर्गंधी, साचलेले पाणी, सुविधांच्या अभावामुळे व्यापारी, ग्राहकांचे हाल.तसेच या रस्त्यांवरून वाहतुकीचा वेग मंदावल्याने शहरात वारंवार वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न उद्भवत आहे. शाळकरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदार वर्गाला दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. स्थानिक नागरिक संबंधित नगरसेवकांकडे, प्रशासनाकडे वेळावेळी दुरुस्तीची मागणी करतात. परंतु, लोकसेवक एवढे बजेट नसल्याचे सांगून किंवा रस्ता मंजूर झाल्याची व लवकरच सुरू होईल अशा थापा मारून वेळ मारून नेताना दिसून येतात..प्रमुख रस्त्यांचीच दुरवस्थाजिंतूर रोडवरून नवा मोंढामार्गे शहरात येण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या नवा मोंढ्याच्या पाठीमागील बाजूस प्रचंड खड्डे पडलेले आहेत. हा रस्ता चांगला झाला, तर राष्ट्रीय महामार्गावरची वाहतूक कमी होऊ शकते व बसस्थानकावर वारंवार होणारी वाहतूककोंडी कमी होऊ शकते; तसेच बसस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचीदेखील दुरवस्था झाली आहे. पूर्वी हा सिमेंटचा रस्ता होता. त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. आता डांबर शोधण्याची वेळ आली आहे..Premium|Meghasakha Kuda story : कालिदासाच्या ‘मेघदूत’तील कुडा; रानफुलापासून आयुर्वेदातील अमूल्य औषधापर्यंतचा अद्भुत प्रवास.अंतर्गत रस्त्यांचीही चाळणअनेक ठिकाणी रस्ते खचल्याने पावसाळ्यात त्यामध्ये पाणी साचत असल्याने संपूर्ण रस्ते चिखलमय झालेले आहेत. धानोरकर हॉस्पिटलजवळच्या पुलाचे काम तर सहा महिन्यांपासून सुरूच आहे. त्याच्या राडारोड्यामुळेदेखील सर्वत्र चिखल पसरत असून, त्यामुळे छोटी-मोठी वाहने घसरून अपघात होऊ लागले आहेत. अनेक नव्या वसाहतींना जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांचादेखील तोच प्रश्न आहे. वसाहतीत रस्ते आहेत; परंतु जोडणाऱ्या रस्त्यांचीच चाळण झाल्यामुळे वसाहतींमध्ये ये-जा करण्यासाठी शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना कसरत करावी लागत आहे. जुन्या मोंढ्यात तर जड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. परंतु, या भागात अपवाद वगळता एकही रस्ता धड नाही. त्याचबरोबर तेथे अतिक्रमणांचाही प्रश्न मोठा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.