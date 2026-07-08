मराठवाडा

Parbhani: खड्ड्यांनी पिळले, चिखलानेही छळले!; शहराअंतर्गत प्रमुख रस्त्यांचीच दुरवस्था; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Pothole-Ridden Roads Trouble Parbhani Residents: परभणी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे, चिखल आणि साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.
Parbhani

Parbhani

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी: शहरातील बाजारपेठांना, वसाहतींना जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांचीच वाताहत झाल्यामुळे वाहनधारक व पादचारी खड्डे व त्यामध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे हैराण झाले आहेत. किमान रस्त्यांची डागडुजी तरी करावी, असा मागणी संतप्त नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.

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