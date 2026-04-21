Parbhani News: संकटातील महिलांसाठी ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ ठरतेय आधार; आतापर्यंत १ हजार ७३ पीडित महिलांना मिळाला दिलासा

परभणी: महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरुद्ध ठामपणे उभे राहत त्यांना तत्काळ कायदेशीर, मानसिक, सामाजिक आधार देणारे परभणीतील 'सखी वन स्टॉप सेंटर' हे केंद्र महिलांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयांतर्गत २८ डिसेंबर २०१८ पासून सुरू झालेल्या या केंद्राने आतापर्यंत तब्बल १ हजार ७३ पीडित महिलांना न्याय मिळवून देत त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे..या केंद्रामार्फत पीडित महिलांना पोलिस मदत, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि वैद्यकीय साहाय्य अशा सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जातात. विशेष वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाते..मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या महिलांना समुपदेशनाच्या माध्यमातून नव्याने उभारी दिली जाते. गरजू महिलांसाठी येथे पाच दिवसांपर्यंत सुरक्षित निवासाची सोयदेखील उपलब्ध आहे..जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एम. एस. रंधवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे केंद्र प्रभावीपणे कार्यरत असून महिलांसाठी मजबूत आधारस्तंभ ठरत आहे. हे केंद्र परभणीतील नानलपेठ येथे पशुसंवर्धन कार्यालय, पोलिस मुख्यालयासमोर कार्यरत आहे..शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार, ॲसिड हल्ला तसेच सायबर गुन्ह्यांच्या बळी ठरलेल्या महिलांना विविध कार्यालयांची पायपीट करावी लागू नये, यासाठी 'सखी वन स्टॉप सेंटर' २४ तास सहा प्रकारच्या सेवा विनामूल्य पुरवते.."कोणत्याही प्रकारच्या छळाला बळी पडल्यास न घाबरता मदतीसाठी पुढे यावे. तातडीच्या मदतीसाठी शासनाचा '१८१' हेल्पलाइन क्रमांक तसेच ०२४५२ - २२५५०५ किंवा ७८७५७८७५४० या क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल. 'सखी वन स्टॉप सेंटर' हे केवळ सेवा देणारे केंद्र नसून, संकटात सापडलेल्या महिलांना न्याय, संरक्षण आणि नवजीवनाची नवी दिशा देणारे विश्वासार्ह ठिकाण ठरत आहे."- तेजस्विनी कांबळे, प्रशासक,सखी वन स्टॉप सेंटर,परभणी.