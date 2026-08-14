Parbhani SIR: जिल्ह्यात १.८० लाख मतदारांवर टांगती तलवार; एसआयआरमध्ये मृत, अनुपस्थित, स्थलांतरित मतदारांची छाननी ; परभणी मतदारसंघात सर्वाधिक ६४ हजार १०५ नावे

परभणी: विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) माध्यमातून जिल्ह्यातील मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. चार विधानसभा मतदारसंघांतील तब्बल १ लाख ८० हजार २१४ मतदारांच्या नावांवर वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मृत, अनुपस्थित, कायमस्वरूपी स्थलांतरित तसेच अन्य कारणांमुळे ही छाननी करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या एसआयआर आढावा बैठकीत मतदारसंघनिहाय आकडेवारी सादर करण्यात आली..जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघांपैकी परभणी विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक ६४ हजार १०५ मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यात ७ हजार ३१८ मतदारांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, ३१ हजार ४१० मतदार अनुपस्थित आढळले आहेत. २० हजार ३८६ मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाल्याचे आढळले आहे. अन्य कारणांमुळे ४७२ नावे वगळण्याची प्रक्रिया असून, ४ हजार ५१९ जणांची यापूर्वीच अन्यत्र नोंदणी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिंतूर विधानसभा मतदारसंघात ४१ हजार ३९२ नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत..देशाच्या राजकारणात मोठा बदल... विरोधकांना कमजोर समजणं NDAला पडलं महागात? दोन-तृतीयांश बहुमताचं स्वप्नाचं काय झालं?.यात ९ हजार ८७१ मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. ४ हजार ३५६ मतदार अनुपस्थित, तर २० हजार २७६ मतदार स्थलांतरित झाल्याचे आढळले आहे. अन्य कारणांमुळे १४२ नावे वगळण्यात येणार असून, ६ हजार ७४७ जणांची यापूर्वीच नोंदणी झाल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे. गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात ३६ हजार ९३४ मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यामध्ये ९ हजार ३६७ मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. ३ हजार ६२२ मतदार अनुपस्थित, तर १८ हजार ३४९ मतदार स्थलांतरित झाल्याचे आढळले. अन्य कारणांमुळे ५० नावे वगळण्याची प्रक्रिया असून, ५ हजार ५४६ जणांची यापूर्वीच नोंदणी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पूर्णा विधानसभा मतदारसंघात ३७ हजार ७८३ नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यामध्ये १० हजार ७१२ मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. १४ हजार ३५५ मतदार स्थलांतरित झाले आहेत. अन्य कारणांमुळे ४० नावे वगळण्यात येणार असून, ७ हजार ८३१ जणांची यापूर्वीच नोंदणी झाल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे..दावे, हरकतीसाठी मिळणार संधीएसआयआरचा उद्देश पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये आणि अपात्र व्यक्तीचे नाव यादीत राहू नये हा आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेनुसार प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित मतदारांना दावे व हरकती नोंदविण्याची संधी दिली जाते. महाराष्ट्रासाठी २०२६ च्या ‘एसआयआर’मध्ये प्रारूप मतदार यादी ५ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्याचे, दावे-हरकती दाखल करण्याचा कालावधी ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर असा निश्चित करण्यात आला आहे. अंतिम मतदार यादी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामुळे मतदारांनी आपले नाव मतदारयादीत आहे की नाही, ‘एसआयआर’मध्ये नाव वगळण्याच्या यादीत आले आहे का, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर मतदाराचे नाव तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..Post Office Scheme: FD पेक्षा भारी ही पोस्टाची स्कीम? फक्त 1,000 रुपयांपासून गुंतवणूक अन् 7.5% व्याजदर? पाहा संपूर्ण गणित .नाव वगळल्यास पुन्हा यादीत कसे येणार?प्रथम नाव तपासा : एसआयआरची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपले नाव आहे की नाही, हे ऑनलाइन किंवा संबंधित मतदान केंद्राच्या यादीत तपासावे. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर एसआयआरसाठी नाव शोधण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नाव नसल्यास दावा दाखल करा : पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नसेल तर फॉर्म ६ भरून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येतो. हा अर्ज ऑनलाइन मतदार सेवा पोर्टलवर किंवा संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे करता येतो..आवश्यक कागदपत्रे द्याअर्जासोबत निवडणूक आयोगाने मागितलेली ओळख, वय आणि रहिवासासंबंधी कागदपत्रे सादर करावीत. अर्जाची छाननी व आवश्यक पडताळणी केल्यानंतर नाव समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतो.नोटीस आल्यास सुनावणीला हजर राहानाव वगळण्यासंदर्भात नोटीस मिळाल्यास त्यातील सूचनांनुसार संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर आपला दावा व आवश्यक पुरावे सादर करावेत. एसआयआरच्या प्रक्रियेत नोटीस, सुनावणी आणि पडताळणीची स्वतंत्र तरतूद आहे.नावातील चूक असल्यास फॉर्म ८ : नाव, पत्ता किंवा मतदार ओळखपत्रातील तपशिलात दुरुस्ती करायची असल्यास फॉर्म ८ वापरावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.