Parbhani News: आजच्या सभेत तरी समस्यांवर चर्चा होणार का?; यापूर्वी महानगरपालिकेच्या दोन बैठकांत विविध नागरी प्रश्न, चर्चेस फाटा

परभणी: महापालिकेच्या वतीने गुरुवारी (ता. नऊ) विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही तिसरी विशेष सभा असून यापूर्वी विशेष सभा म्हणून शहरातील समस्या, प्रश्नांना या बैठकांत ऊहापोह, चर्चांना फाटा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आजची बैठक विशेष असली, तरी नागरी प्रश्नांवर चर्चा होऊन समस्यांना चालना मिळणे गरजेचे आहे. .महापालिकेच्या निवडणुका होऊन तीन महिने, तर महापौर, उपमहापौरांची निवड होऊन दोन महिने झाले. १८ मार्च रोजी एक विशेष सभा व ३० मार्च रोजी एक अर्थसंकल्पीय सभा झाली. त्यामुळे या दोन्ही सभांत नागरी प्रश्नांवर फारशी चर्चा झाली नाही. शहरातील समस्यांबाबत काहींनी प्रश्न उपस्थित केले. परंतु विशेष सभा असल्याने ते गांभीर्याने घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे शहरातील आपआपल्या प्रभागांच्या समस्या मांडण्यास नगरसेवकांना अद्यापही फारशी संधी मिळालेली नाही. ता. नऊ एप्रिल रोजी पुन्हा विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे..शहरातील प्रश्न कायमशहरात विविध कारणांनी वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होत असून त्यावर कायम उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. घरगुती कचरा संकलन, रस्त्यावरील कचला उचलणे ही प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली आहे. शहरातील वाढती अतिक्रमणे, हॉकर्स झोन, करवसुली, कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन, रखडलेली उद्याने- रस्त्यांची कामे, बंद पथदिवे, मोकाट जनावरे, मोकाट कुत्री, रखडलेल्या घरकुल योजना, मनपाच्या कॉम्प्लेक्स-गाळ्यांची भाडेवाढ, शहराची साफसफाई, नाल्यांची साफसफाई, रस्त्यावरील अनाधिकृत होर्डिंग्ज, मनपाच्या शाळांची दुरवस्था, आरोग्य सुविधा, सुरू न झालेले ६० खाटांचे रुग्णालय, थकीत करवसुली अशा एक ना अनेक समस्यांचा डोंगर आहे. सर्वसाधारण सभेत त्यावर चर्चा होऊन प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे..बैठक रद्द करण्याची मागणीगुरुवारी होणारी विशेष सर्वसाधारण सभा रद्द करण्याची मागणी भाजपच्या १२ पैकी ११ नगरसेवकांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे होणाऱ्या सभेत भाजप गटनेत्यांनी दिलेली नावे अंतिम होतात की, पुन्हा नव्याने नावे दिली जातात, याबद्दल उत्सुकता आहे..सदस्य निवड सोपस्कार पू्र्ण होणार का?महापालिकेच्या स्थायी समितीत १६ पैकी विविध पक्षांच्या १३ सदस्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. फक्त भाजपच्या वाट्याला आलेले तीन सदस्य निवडीचा पेच कायम आहे. अन्य सात विशेष समित्यांमध्येदेखील भाजपचे प्रत्येकी दोन सदस्य निवडावयाचे आहेत. १८ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या गटनेत्यांनी नावाचा लिफाफा दिला होता; परंतु अन्य १० सदस्यांनी त्या नावांना विरोध दर्शवत तसे लेखी पत्र दिल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता व भाजप सदस्यांची निवड झाली नव्हती. तेव्हा या सदस्यांनी आपसात एकमत करावे व गटनेत्यांमार्फत पुढील बैठकीमध्ये नावे द्यावीत, अशी सूचना महापौर सयद्द एकबाल यांनी केली होती. त्या भाजप सदस्यांच्या निवडीसाठीच ही विशेष सभा होणार आहे. या सदस्यांची एकदा निवड झाली की, विविध समित्यांचे अध्यक्ष, सभापती निवडीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.