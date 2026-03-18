Parbhani News: मोकाट श्वानांविरुद्ध मोहीम; महापालिकेतर्फे तीन पथकांची नियुक्ती, दोन दिवसांत २६ श्वान जेरबंद

26 Dogs Captured in Two Days: परभणी शहरात वाढलेल्या मोकाट श्वानांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. दोन दिवसांत २६ श्वान पकडण्यात आले असून त्यांची नसबंदी केली जाणार आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तीन पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
परभणी: शहरात वाढलेल्या मोकाट श्वानांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. यापार्श्वभूमीवर परभणी महापालिकेने अखेर कारवाईचा बडगा उगारत मोकाट श्वान पकडण्याची विशेष मोहीम सोमवारपासून (ता. १६) सुरू केली. पहिल्याच दिवशी पथकाने आठ मोकाट श्वानांना पकडले. तर, आज मंगळवारी (ता. १७) आणखी १८ श्वानांना जेरबंद करण्यात आले. पकडलेल्या श्वानांची नसबंदी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागामार्फत तीन विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका पथकात सहा ते सातजण आहेत.

