Parbhani News: मोकाट श्वानांविरुद्ध मोहीम; महापालिकेतर्फे तीन पथकांची नियुक्ती, दोन दिवसांत २६ श्वान जेरबंद

परभणी: शहरात वाढलेल्या मोकाट श्वानांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. यापार्श्वभूमीवर परभणी महापालिकेने अखेर कारवाईचा बडगा उगारत मोकाट श्वान पकडण्याची विशेष मोहीम सोमवारपासून (ता. १६) सुरू केली. पहिल्याच दिवशी पथकाने आठ मोकाट श्वानांना पकडले. तर, आज मंगळवारी (ता. १७) आणखी १८ श्वानांना जेरबंद करण्यात आले. पकडलेल्या श्वानांची नसबंदी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागामार्फत तीन विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका पथकात सहा ते सातजण आहेत. .परभणी शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून मोकाट श्वानांचा सुळसुळाट मोठ्या प्रमाणात वाढल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने येत होत्या. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना श्वानांच्या हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाल्याने शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पाच सदस्यांचे विशेष पथक तयार करून शहरात मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .दरम्यान, आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी पथकाला स्पष्ट सूचना देत शहरातील प्रत्येक कॉलनीत जाऊन मोकाट श्वान पकडण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ज्या भागांतून नागरिकांकडून तक्रारी किंवा कॉल येतील, त्या ठिकाणी तत्काळ पोचून श्वान पकडण्याची आणि त्यांची नसबंदी करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यावेळी शेख वसीम, आमोल जाधव, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार जाधव, पथक प्रमुख विनय ठाकूर, शंकर भागवत यांच्यासह महापालिकेचे कर्मचारी उपस्थित होते. महापालिकेच्या या मोहिमेमुळे शहरातील मोकाट श्वानांचा प्रश्न कितपत मार्गी लागतो, याकडे आता परभणीकरांचे लक्ष लागले आहे.. नागरिकांनीही आपल्या परिसरात मोकाट श्वानांचा त्रास होत असल्यास महापालिकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. शहरातील मोकाट श्वानांची समस्या पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत ही मोहीम सतत सुरू ठेवली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. ही कारवाई कोंडवाडा प्रमुख विनय ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे..स्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत धरपकडशहरातील मोकाट श्वानांची समस्या पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत ही मोहीम सतत सुरू ठेवली जाणार आहे. पकडलेल्या श्वानांची नसबंदी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली. ही कारवाई कोंडवाडा प्रमुख विनय ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे. मोहिमेचा शुभारंभ सोमवारी (ता. १६) महापौर सय्यद इकबाल, उपमहापौर गणेश देशमुख आणि आयुक्त नितीनजी नार्वेकर यांच्या हस्ते पथकाच्या वाहनाला हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आला.."शहरातील विविध भागांतून मोकाट श्वानांबाबत मोठ्या प्रमाणावर निवेदने आणि तक्रारी येत होत्या. नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन महापालिकेने नव्याने श्वान पकडण्याचे पथक तयार केले आहे. हे पथक शहरातील विविध भागांत फिरून मोकाट श्वान पकडणार आहे. पकडलेल्या श्वानांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नसबंदी करण्यात येणार आहे."- सय्यद इकबाल, महापौर, परभणी "शहरातील परिस्थिती गंभीर आहे. शहरात मोकाट श्वानांचा सुळसुळाट वाढला असून नागरिकांना चावण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही समस्या कमी करण्यासाठी महापालिकेची ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे."- गणेश देशमुख, उपमहापौर, परभणी.