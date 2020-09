परभणी : जिल्हा रुग्णालयातून तीन कैदी फरार, पोलिस दलात खळबळ

परभणी ः येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल तीन कोरोंनाबाधीत रूग्ण मंगळवारी (ता. एक) पहाटे तीन च्या सुमारास फरार झाल्याची घटना घडली. दरम्यान, तीन कैदी फरार झाल्याने पोलिस यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. या कैद्यांच्या शोधासाठी पोलिसांचे तीन पथक तयार करण्यात आले असून त्यांच्या शोधार्थ पाठविण्यात आले आहेत. परभणी जिल्हा कारागृहातील 84 कैद्यांना कोरोना विषाणुचा संसर्ग झाला आहे. या पैकी १६ कैदी सध्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मंगळवारी (ता.एक) पहाटे तीन कैदी फरार झाल्याची घटना उघडकीस आली. मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास खिडकीचे गज तोडून गादीवरील चादरीच्या साह्याने रुग्णालयातील तिसऱ्या मजल्यावरील कक्षा बाहेर उड्या मारून ते फरार झाले. पोलीस सध्या या आरोपींचा शोध घेत आहेत. दरम्यान हे तिन्ही आरोपी गंभीर गुन्ह्यातील शिक्षा भोगत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून कैदी फरार झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हेही वाचा - नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा- जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन - फरार कैदी नांदेड, हिंगोली व परभणीचे अट्टल गुन्हेगार जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून मंगळवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास फरार तिघे कोरोंनाबाधीत आरोपी हे हिंगोली, नांदेड व परभणीचे अट्टल गुुन्हेगार आहेत. यातील दोघे खुनाच्या गुह्यातील शिक्षा भोगत असून अन्य एक जण हा गांज्याच्या तस्करीतला असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यांच्या शोधासाठी पथक रवाना केले असल्याची माहिती नानलपेठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कुदंनकुमार वाघमारे यांनी दिली. तिघेही तीन जिल्ह्यातील आहेत. नांदेड, हिंगोली व परभणीतील आहेत.गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही ते म्हणाले. हे प्रकरण पोलिस अधिक्षक कृष्णकांत उपाध्याय यांनी गांभीर्याने घेतले असून फरार कैद्याच्या शोधार्थ तीन वेगवेगळे पथक तयार करून रवाना करण्यात आले आहेत. जिल्हा रुग्णालयाील सुरक्षितता धोक्यात जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून तीन अट्टक कैदी फरार झाल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न चिन्ह उभे राहत आहे. रुग्णालयात खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात असतात. परंतू कोविड वार्डाच्या बाहेर कर्तव्यावर असलेला सुरक्षा रक्षक वार्डात येण्यास धजत नाही. त्यामुळे वार्डात काय चालले याची माहिती कुणालाही मिळत नाही. तसेच कोविडच्या वार्डात रुग्णालयातील कर्मचारी देखील बसत नसल्याच्या तक्रारी या आधीच आलेल्या आहेत. त्यामुळे या कैद्यांना रान मोकळे सापडले असावे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

