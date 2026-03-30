Parbhani News: परभणी-वसमत रस्त्यावर भीषण अपघात; हायवा-कारच्या धडकेत कारचालकाचा जागीच मृत्यू

हट्टा: परभणी-वसमत महामार्गावरील चिखली रोडवर असलेल्या वर्मा पेट्रोल पंपाजवळ रविवारी (ता. २९) दुपारी दोनच्या सुमारास कार आणि हायवा ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. या भीषण अपघातात कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून, कारचालकाचा जागीच तडफडून मृत्यू झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेडकडून परभणीकडे जाणारी कार (एमएच २६ सीई २३६९) आणि परभणीकडून नांदेडकडे वीटभट्टीसाठी माती घेऊन जाणारा हायवा ट्रक (एमएच २६ एच ५५२६) यांच्यात वर्मा पेट्रोल पंपाजवळ जोरदार धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती की कारचा दर्शनी भाग पूर्णपणे चेपला गेला. कारचालकाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात ट्रकचालकाने गाडी वळवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ट्रकही रस्त्यावरच उलटला..अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. कारमध्ये अडकलेल्या चालकाला बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र कारचा चंदाांमेदा झाल्यामुळे चालकाला बाहेर काढणे कठीण झाले होते..दुर्दैवाने, गंभीर दुखापत झाल्यामुळे कारचालकाचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून, सदर ट्रक वसमत येथील एका वीटभट्टी चालकाचा असल्याचे समजते..पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीतघटनेची माहिती मिळताच हट्टा पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी संग्राम जाधव, ताम्रध्वज कासले, कवठेकर आणि गवळी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती, मात्र पोलिसांनी क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली.