Parbhani News: जिल्ह्यात ५५ गावांवर पाणीटंचाईचे गंभीर सावट; १३.७९ कोटींचा आराखडा, प्रशासन ‘अलर्ट मोड’वर

परभणी: गतवर्षी तब्बल १५० टक्के पाऊस पडूनही यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे गंभीर संकट ओढवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जलसाठा कागदावर समाधानकारक असला तरी प्रत्यक्षात स्थानिक जलस्रोत आटण्याची भीती, भूजल पातळीत झपाट्याने होत असलेली घट, विस्कळीत वितरण व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक गावांवर पाण्यासाठी पायपीट करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक सर्वेक्षणाने परिस्थितीची तीव्रता अधोरेखित केली असून तब्बल ५५ गावांना उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा फटका बसू शकतो, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. .या पार्श्वभूमीवर यंत्रणा सतर्क करण्यात आली असून २९३ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला. गरज भासल्यास ३० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची तयारीही पूर्ण करण्यात आली आहे. संभाव्य संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३.७९ कोटी रुपयांचा व्यापक, आक्रमक पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याअंतर्गत तब्बल ६२० उपाययोजना हाती घेण्यात येणार असून त्यांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे..यामध्ये नवीन विंधन विहिरी उभारणे, नळयोजनांची तातडीची दुरुस्ती, पूरक तात्पुरत्या योजना राबविणे, विहिरीतील गाळ काढणे, खासगी जलस्रोतांचे अधिग्रहण अशा बहुआयामी उपायांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातही वाढत्या मागणीचा ताण लक्षात घेऊन पर्यायी जलस्रोतांचा वापर, पाणी बचतीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी सर्व विभागांनी युद्धपातळीवर समन्वय साधून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले असून निधी वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. येत्या काही आठवड्यांत परिस्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन 'अलर्ट मोड'मध्ये आले आहे..जलसाठ्यात झपाट्याने घटजिल्ह्यात वाढत्या तापमानामुळे पाणीसाठ्यांवर गंभीर परिणाम दिसू लागला असून बाष्पीभवनाचा वेग वाढल्याने, सुरू असलेल्या उपशामुळे प्रकल्पांतील पाण्याची पातळी झपाट्याने घसरत आहे. पाटबंधारे विभागाने गुरुवारी (ता. २५) घेतलेल्या नोंदीनुसार लघू तलावांत सरासरी १२.६५६ दलघमी म्हणजे ३० टक्के साठा शिल्लक आहे. तर मध्यम प्रकल्पांत २६.२३६ दलघमी म्हणजे ५० टक्के साठा उपलब्ध आहे. मागील केवळ २० दिवसांत लघुप्रकल्पांतील साठ्यात ९ टक्के, तर मध्यम प्रकल्पांतील साठ्यांत १३ टक्क्यांची घट झाली. यामुळे टंचाई परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित झाली आहे. जिंतूर तालुक्यातील जोगवाड, चिंचोली, आडगाव आणि केहाळ या चार लघू तलावांतील साठा जोत्याखाली गेला असून या भागात टंचाईची भीती अधिक गडद झाली आहे..'निम्न दुधना'तील साठ्यात घटदुधना नदीवरील ब्रह्मवाकडी (ता. सेलू) येथील निम्न दुधना प्रकल्पात बुधवारी (ता. १) सकाळी ११९.६२४ दलघमी म्हणजे ४९.३९ टक्के साठा नोंदवला गेला. सिंचन आवर्तने, वाढता उपसा, बाष्पीभवनामुळे साठ्यात सातत्याने घट होत असून मागील महिनाभरात १८.२६ दलघमी (७.५४ टक्के) घट झाली आहे. धरणाची एकूण क्षमता ३४४.८०० दलघमी असून जीवंत साठा २४२.२०० दलघमी आहे. २०२५ मध्ये ९७९ मिमी पावसामुळे धरण पूर्ण भरले होते. सध्या डाव्या कालव्यातून ३० क्युसेक तर उजव्या कालव्यातून ९१ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. सिंचन, उपसा योजना तसेच सेलू शहर व आसपासच्या गावांच्या पाणीपुरवठ्यामुळे साठ्यावर ताण वाढत आहे. १ जून २०२५ पासून आतापर्यंत ४८१.५३० दलघमी पाणी सोडण्यात आले असून बाष्पीभवनामुळेही पाण्याची घट होत आहे.