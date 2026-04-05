Parbhani News: शहराचा पाणीपुरवठा दोन दिवसांत होणार सुरळीत ; मनपाने एक कोटी ८५ लाख भरले; येलदरी, राहटी येथील पाण्याचे पंप सुरू

परभणी: ५१ कोटी रुपये पाणीपट्टी थकविल्याने पूर्णा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेचे पंप बंद केले होते. त्यामुळे परभणी शहराचा पाणीपुरवठा खंडित झाला होता. महापालिकेच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे नागरिकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागले. .पाणीपुरवठ्याची बोंब झाल्याने महापालिकेने तातडीने १ कोटी ८५ लाख रुपये पाटबंधारे विभागाकडून भरले. त्यामुळे पंपांना लावलेले टाळे शनिवारी (ता.चार) दुपारी चारच्या सुमारास उघडले..महानगरपालिकेच्या येलदरी व राहाटी येथील पंपांना दोन एप्रिलला पूर्णा पाटबंधारे विभागाने थकीत ५१ कोटींच्या पाणीपट्टीच्या कारणावरून टाळे लावले होते. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला होता. गेल्या काही दिवसांपासून शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळित झाला आहे..धर्मापुरी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरील केबल जळाल्यामुळे तसेच विद्यानगर येथील एमबीआरच्या दुरुस्तीमुळे अगोदरच तीन-चार दिवस निम्म्या शहराचा पाणीपुरवठा बंद होता. त्याच पाटबंधारे विभागाने पंपांना सील लावल्याने पुन्हा नागरिकांवर पाण्याचे संकट उभे राहिले होते..नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. चढ्या भावाने पाणी विकत घ्यावे लागत होते. अगोदरच उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने जमिनीतील पाणी पातळी कमी झाल्याने हातपंप, विंधन विहिरींचे पाणी कमी झाले आहे. त्यामुळे बहुतांश नागरिक पालिकेच्या पाण्यावरच अवलंबून होते. परंतु आता पाणीपट्टी भरल्याने त्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.."पूर्णा पाटबंधारे विभागाला थकीत पाणीपट्टीपोटी एक कोटी ८५ लाख रुपये भरले आहेत. शनिवारी दुपारनंतर पाटबंधारे विभागाने सील काढले असून लगेच पंप चालू केले जाणार आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल."-मिर्झा तनवीर बेग, पाणीपुरवठा अभियंता, मनपा परभणी.