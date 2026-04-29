Parbhani News: परभणीकरांना उन्हाळ्यात चार दिवसांआड पाणी ; अखंडित वीजपुरवठ्यामुळे मनपाची एक दिवसाआड ; पाणी देण्याची तयारी

परभणी: आठ दिवसांआड मिळणारे पाणी आता चार दिवसांआड मिळत असल्याने शहरवासीय सुखावले आहेत. अखंडित वीजपुरवठा होत असल्यामुळे महापालिका एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची तयारी करत आहे.शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या येलदरी, निम्न- दुधना धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असतानाही कधी विजेचा लंपडाव, कधी थकीत देयकापोटी वीजपुरवठा खंडित, तर कधी तांत्रिक बिघाडामुळे नागरिकांना निर्जळीला तोंड द्यावे लागते होते..या वर्षीचा उन्हाळा मात्र नागरिकांसाठी सुखद जात आहे. कारण चार दिवसांनी शहराच्या सर्व भागांत पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे पाण्याची प्रतीक्षा, भटकंती थांबल्याचे चित्र थांबले आहे. याच पद्धतीने पालिकेने सुरळीत पाणीपुरवठा खंडित होणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. ज्या ज्या कारणांमुळे पाणीपुरवठा विस्कळित होऊ शकतो, त्यावर उपाययोजना केल्या, तर शहरातील नागरिकांवर पाण्याची प्रतीक्षा करण्याची वेळ येणार नाही..येलदरी धरणातून शहराला दोन्ही बाजूंनी पाणीपुरवठा होतो. जिंतूरमार्गे धर्मापुरी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद जलवाहिन्यांद्वारे, तर पूर्णा नदीवरील राहटी येथील कोल्हापुरी बंधाऱ्यातून कारेगाव जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा होतो. तेथे पाण्याचे शुद्धीकरण केल्यानंतर कारेगाव जलशुद्धीकरण केंद्रावरून वाटिका, एमआयडीसी, ममता कॉलनी व अन्य एक जलकुंभ भरले जातात.धर्मापुरी जलशुद्धीकरण केंद्रावरून १२ जलकुंभ व दोन एमबीआर भरले जाताते. जलकुंभ भरण्याची प्रक्रिया जवळपास २४ तास सुरू राहते. पाणी आहे, साठवण क्षमता आहे; परंतु काही तांत्रिक, काही भौतिक व काही अडचणींमुळे पाणीपुरवठा विस्कळित होतो..मात्र, सध्या पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागावर शासनकर्ते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष असल्याचे दिसून येते. वीजपुरवठा विभागाशी चर्चा झालेली आहे. दोन्ही फिल्टर स्टेशनला योग्य दाबाने वीजपुरवठा मिळाल्यास पुढील तीन महिने (मे, जून आणि जुलै) एक दिवसाआड पाणी देणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.."आपण जलकुंभातील पाण्याची चाचणी घेतली आहे. त्या पाण्याचा टीडीएस २५० आहे. दोन हजारापर्यंत टीडीएस असलेले पाणी पिण्यासाठी योग्य असते. पाण्याचे शुद्धीकरण अतिशय काटेकोरपणे करून मगच पाण्याचा शहराला पुरवठा केला जातो."- मिर्झा तनवीर बेग, अभियंता, पाणीपुरवठाविभागप्रमुख.सुधारणा करण्यास वावसद्यःस्थितीत चार दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जात आहे; परंतु, वेळा मात्र अनिश्चित आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने प्रभागनिहाय वेळेचे व वाराचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच पाणी सोडण्याची वेळदेखील नागरिकांच्या सोयीचे ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक भागांत भरदुपारी पाणी सोडले जाते. ते नागरिकांच्या गैरसोयीचे आहे. दुपारी पाणी सोडल्यामुळे वाढलेल्या तापमानात पाणी भरावे लागते. अनेक जण घरीच नसल्याने त्यांना पाण्यापासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे सकाळ, सायंकाळच्या वेळेचे नियोजन करून पाणीपुरवठा करावा, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.