Parbhani News: ही तर दिवसाढवळ्या परभणीकरांची लूटच!; टॅंकर माफियांकडून नागरिक वेठीस; हजार लिटरसाठी घेताहेत ५०० रुपये

परभणी: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, या संकटाचा फायदा घेत खासगी टॅंकरचालकांनी नागरिकांची अक्षरशः लूट सुरू केली आहे. जीवनावश्यक असलेल्या पाण्यासाठी आता नागरिकांना तब्बल ५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. एका दिवसांतच ४०० रुपयांवरून थेट ५०० रुपयांपर्यंत दरवाढ केल्याने नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. .महापालिकेच्या नियोजनशून्य आणि ढिसाळ कारभारामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या परभणीकरांना खासगी टॅंकरवाल्यांच्या मनमानीचा सामना करावा लागत आहे. शहराची तहान भागवणाऱ्या रहाटी नदी व येलदरी धरणात मुबलक साठा उपलब्ध असतानाही नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. उलट वारंवार खंडित होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे नागरिकांना टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. गुरुवारी (ता. दोन) रात्री रहाटी नदीवरील पाणीपुरवठा केंद्रास जलसंपदा विभागाने थकबाकीमुळे सील ठोकल्याने परिस्थिती गंभीर झाली..तब्बल ५१ कोटींची थकबाकी न भरल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या प्रशासकीय निष्क्रियतेचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. हीच संधी साधत खासगी टॅंकर व्यावसायिकांनी दरवाढ करून अक्षरशः पाण्यातूनच परभणीकरांची लूट सुरू केली आहे.विशेष म्हणजे खासगी टॅंकरवाल्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने त्यांनी मनमानी पद्धतीने एकाच दिवसात शंभर रुपये भाव वाढवला. प्रशासनाचा निष्क्रियपणा आणि टॅंकर माफियांची मनमानी यात परभणीकर मात्र भरडले जात आहेत. याबाबत तत्काळ कठोर कारवाई करून दर नियंत्रणात आणावे, अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.."पाणी ही मूलभूत गरज आहे. पण आता त्यासाठीही एवढे पैसे मोजावे लागतात, ही खूपच दुर्दैवी बाब आहे. मनपाच्या हलगर्जीपणामुळे आम्हाला टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागते आणि हेच टॅंकरवाले मनमानी दर आकारत आहेत. आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे बजेट कोलमडत आहे."- बबलू बागडे, रहिवासी"दर दोन-तीन दिवसांनी पाणी विकत घ्यावे लागते आणि प्रत्येक वेळी ५०० रुपये देणे शक्य नाही. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून दर निश्चित करावेत आणि नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा. अन्यथा सामान्य माणूस अक्षरशः पाण्यासाठीही हवालदिल होईल."-कविता जवकर, गृहिणी."आम्ही काही मनमानी दर वाढवत नाही. डिझेलचे दर वाढले आहेत. पाण्याचे सोर्स लांबवर आहेत. मजुरी आणि देखभाल खर्चही वाढला आहे. शिवाय सध्या मागणी वाढली आहे आणि पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे दर वाढवावे लागले. "-एक टॅकरचालक, परभणी.