Jalna News: एकीकडे वृक्षारोपण तर दुसरीकडे अवैध वृक्षतोड; ग्रामीण भागातील चित्र; वन, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचे होतेय दुर्लक्ष

पारध: पावसाळा सुरू होताच वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम जोमात सुरू होतात. मात्र, त्यानंतर वर्षभर होणाऱ्या वृक्षतोडीकडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते. परिणामी ठिकठिकाणी हिरव्या झाडांच्या कत्तली झालेल्या दिसून येत आहेत..ग्रामीण भागात गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झाडे होती. शेतशिवाराच्या बांधावरही आवर्जून झाडे लावली जात. आता मात्र शेतशिवार, गायरानाचा परिसर ओसाड होण्याच्या मार्गावर आहे. पारध परिसर हा भाग २० वर्षांपूर्वी हिरवागार होता. येथे मोठ्या प्रमाणात गावरान आंब्याच्या आमराया, लिंब, चंदनाची झाडे होती. मात्र, वन विभाग, महसूल विभाग व पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे सर्रास ओल्या वृक्षाची कत्तली सुरू झाल्या..या कत्तली केलेल्या झाडांची खुलेआम वाहतूकही होऊ लागली. एकीकडे शासनाकडून दरवर्षी मोठा गाजावाजा करून पावसाळ्यात ग्रामपंचायती, शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, शाळा, महाविद्यालयातर्फे वृक्षारोपण करण्यात येते. तर वृक्षारोपण फक्त फोटो काढण्यापुरते मर्यादित होत आहे. त्यानंतर वृक्ष संवर्धन करण्याबाबत हालचाली होत नाहीत. वृक्षारोपण केलेली झाडे ही जगतच नसल्याचे चित्र आहे..पारध परिसरात शेतकऱ्याच्या बांधावरील, शेतातील झाडे तोडण्यासाठी लाकूडतोड्यांची यंत्रणा सक्रिय झालेली आहे़. शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत झाडे विकत घेऊन त्याची तोड केली जात आहे. लाकूडतोडे झाडांची कटाई करण्यासाठी अत्याधुनिक मशीनचा वापर करत आहेत. त्यामुळे कमी वेळेत अवघ्या झाडाची कत्तल होत आहे. याबाबत कारवाई करण्याची गरज आहे.."ग्रामीण भागात आंब्यासह इतरही हिरव्या झाडांची कत्तल मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. वनविभागाला वारंवार सांगून वृक्षतोड करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येत नाही. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत लक्ष घालून वृक्षतोड करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी. वृक्षतोड न थांबल्यास पर्यावरणवादी संघटनाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडणार आहोत."-बंकिमचंद्र लोखंडे, पर्यावरणप्रेमी.