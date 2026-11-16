Maharashtra Crime: सोनार गल्लीत पार्किंगच्या वादाचा थरार..! शिवीगाळ, मारहाणीनंतर सराफा व्यावसायिकावर बंदूक रोखली; पोलिसांकडून छऱ्यांची बंदूक जप्त

फुलंब्री : शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या सोनार गल्लीत वाहन पार्किंग करण्याच्या कारणावरून दोन सराफा व्यावसायिकांमध्ये वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत होऊन एका सराफा व्यावसायिकाने दुसऱ्या व्यावसायिकावर चक्क छऱ्यांची बंदूक रोखल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून, फुलंब्री पोलिसांनी संबंधित छऱ्यांची बंदूक जप्त केली आहे. याप्रकरणी जितेंद्र वानखेडे यांच्या फिर्यादीवरून हरिष वर्मा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...याबाबत अधिक माहिती अशी की, फुलंब्री शहरातील सोनार गल्लीत सराफा व्यावसायिक जितेंद्र वानखेडे आणि हरिश वर्मा यांची समोरासमोर दुकाने आहेत. शनिवारी रात्री दुकानासमोर वाहन पार्किंग करण्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये किरकोळ शाब्दिक वाद झाला. सुरुवातीला झालेल्या या वादाचे काही वेळातच हाणामारीत रूपांतर झाले..या घटनेनंतर सराफा व्यावसायिक जितेंद्र वानखेडे यांनी फुलंब्री पोलीस ठाणे गाठून शिवीगाळ व मारहाण केल्याच्या तक्रारी दिल्या. जितेंद्र वानखेडे यांनी दिलेल्या तक्रारीत हरिश वर्मा यांनी आपल्याला शिवीगाळ करून मारहाण केली तसेच बंदूक काढून आपल्यावर रोखल्याचा आरोप केला आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.\rया तक्रारीनंतर पोलिसांनी हरिश वर्मा यांच्याकडे बंदुकीबाबत चौकशी केली. यावेळी त्यांच्याकडील छऱ्यांची बंदूक पोलिसांनी जप्त केली. शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत दोन सराफा व्यावसायिकांमधील किरकोळ पार्किंगचा वाद थेट बंदूक रोखण्यापर्यंत पोहोचल्याने नागरिकांमध्ये या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.