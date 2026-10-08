मराठवाडा

Water Supply : परळी शहरास शनिवारपासून दर दहा दिवसातून एकदा पाणी येणार

दीड लाख लोकसंख्येच्या परळी शहरास पाणीपुरवठा होणाऱ्या तालुक्यातील नागापूर येथील वाण प्रकल्पातील पाण्याने तळ गाठला आहे.
Nagapur wan Project

Nagapur wan Project

sakal

लक्ष्मण वाकडे
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परळी वैजनाथ - दीड लाख लोकसंख्येच्या परळी शहरास पाणीपुरवठा होणाऱ्या तालुक्यातील नागापूर येथील वाण प्रकल्पातील पाण्याने तळ गाठल्याने या शहरास शनिवार (ता. 10) पासून दर दहा दिवसाला एकदानागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यंदा कमी झालेला पाऊस त्यामुळे प्रकल्पात नसलेले पाणी यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.

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