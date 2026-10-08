Water Supply : परळी शहरास शनिवारपासून दर दहा दिवसातून एकदा पाणी येणार

परळी वैजनाथ - दीड लाख लोकसंख्येच्या परळी शहरास पाणीपुरवठा होणाऱ्या तालुक्यातील नागापूर येथील वाण प्रकल्पातील पाण्याने तळ गाठल्याने या शहरास शनिवार (ता. 10) पासून दर दहा दिवसाला एकदानागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यंदा कमी झालेला पाऊस त्यामुळे प्रकल्पात नसलेले पाणी यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे..तालुक्यात वार्षिक सरासरीच्या निम्मा पाऊस झाला आहे. तर वाण प्रकल्पाच्या धारूर, अंबाजोगाई या तालुक्यातही कमी पाऊस झाल्याने प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा झाला नाही. सध्या प्रकल्पात केवळ अठरा टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. 19 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प एकदा भरला की, परळी शहराची वर्षभराची पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर होते. याशिवाय वाण प्रकल्पाच्या परिसरातील 15 गावांना या प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होतो..या गावातीलही नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या यामुळे दूर होते. प्रकल्पातीलउर्वरित पाणी सिंचनाला व तालुक्यातील पांगरी येथील ओकार सहकारी साखर कारखान्याला दिले जाते. प्रकल्पाच्या परिसरातील शेकडो हेक्टर जमीन या प्रकल्पातील पाण्यामुळे सिंचनाखाली येते. या प्रकल्पात आता पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने शासनाच्या आदेशानुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करण्यात आले असून, प्रकल्पातून शेती व इतर खासगी कामासाठी घेतले जाणारे पाणी बंद करण्यात आले आहे..प्रकल्पावरील पाण्याच्या सर्व मोटारी काढण्यात आल्या असून प्रकल्पाच्या परिसरातील वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा बेकायदा उपसा होऊ नये म्हणून पोलीस, महसूल, सिंचन, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पथक प्रकल्पावर तैनात करण्यात आले आहे. वान प्रकल्पाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन आढावा घेतला आहे..दरम्यान, वाण प्रकल्पात पुरेसा पाणी साठा शिल्लक नसल्यामुळे परळी शहराला आता शनिवारपासून दर दहा दिवसांनी एकदा 45 मिनिट नळाला पाणी सोडले जाणार आहे. याबाबतचे पत्र पालिका प्रशासनाने जारी केले असून, नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, पाण्याचा अपव्य टाळावा व पालिका प्रशासना सहकार्य करावे. असे आवाहन पालिका प्रशासनाच्या वतीने परळीकरांना केले आहे.दर दहा दिवसाला नळाला पाणी येणार असल्याने परळी करात चिंतेचे वातावरण आहे. दरम्यान शहरात बोर, विहिरी यांची पाणी पातळी घटत चालल्याने पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.