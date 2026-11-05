Dhananjay Munde: बीडच्या परळीत राडा! धनंजय मुंडेंचे नगरसेवक आणि MIM चे कार्यकर्ते समोरासमोर; व्हिडीओ व्हायरल

Viral Video: गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे कायम चर्चेत असलेल्या बीडमधून आणखी एक धक्कादायक बातमी पुढे येत आहे. आमदार धनंजय मुंडे यांचा मतदारसंघ असलेल्या परळी शहरात दोन गटांमध्ये राडा झाला आहे. एकमेकांना शिवीगाळ करण्यापासून ते अंगावर धाऊन जाण्यापर्यंत प्रकरण गेलं. उपस्थितांनी मध्यस्थी केल्याने पुढील अनर्थ टळला. विशेष म्हणजे, परळीच्या नगराध्यक्षांचे पतीसुद्धा व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत..परळी शहरातील बरकत नगर परिसरात ही घटना घडली. एमआयएमचे नगरसेवक प्रतिनिधी आणि सत्ताधारी धनंजय मुंडे गटातील नगरसेवक व नगराध्यक्षांचे पती बाजीराव धर्माधिकारी यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद व एकमेकांच्या अंगावर धाऊन जाण्याचा प्रकार घडला. .ST Employees: एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची मोठी भेट! १० हजार रुपये बोनस जाहीर; मंत्री सरनाईक इतर मागण्यांवर काय म्हणाले?.या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, परिसरात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विकासकामांच्या पाहणीदरम्यान दोन्ही गट आमनेसामने आले. यावेळी शाब्दिक चकमक होऊन वातावरण तापल्याचे व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे..दरम्यान, या वादाचे नेमके कारण काय होते? वादाचे रूपांतर राड्यात कसे झाले? तसेच यामध्ये नेमके कोण सहभागी होते? याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. परळीतील राजकीय वर्तुळात या घटनेची चर्चा रंगली असून, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.