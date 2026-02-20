मराठवाडा

Parli Crime: परळीत तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे लाच घेताना जाळ्यात; तहसीलमध्येच रचला सापळा

Parli Tehsildar Arrested by ACB While Accepting Bribe Inside Office: गुन्हेगारी, राजकारण यामुळे चर्चेत असलेल्या परळीमध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रकरण पुढे आलं आहे. लाच घेताना चक्क तहसीलदार जाळ्यात अडकला.
संतोष कानडे
Beed ACB Action: बीडमधलं परळी कायम या-ना त्या कारणाने चर्चेत असतं. कधी गुन्हेगारी, कधी भ्रष्टाचार तर कधी राजकारण. याच परळीमध्ये व्यंकटेश मुंडे नावाच्या एका तहसीलदाराला लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आलं. बीडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली.

