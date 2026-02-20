Parli Crime: परळीत तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे लाच घेताना जाळ्यात; तहसीलमध्येच रचला सापळा

Beed ACB Action: बीडमधलं परळी कायम या-ना त्या कारणाने चर्चेत असतं. कधी गुन्हेगारी, कधी भ्रष्टाचार तर कधी राजकारण. याच परळीमध्ये व्यंकटेश मुंडे नावाच्या एका तहसीलदाराला लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आलं. बीडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली..परळी तहसीलचा तहसीलदार व्यंकटेश मंडे याने एका प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराकडे ५० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. मात्र दोघांमध्ये बोलणी झाल्यानंतर हा व्यवहार २० हजारांमध्ये ठरला. हेच २० हजार रुपये देण्यासाठी अर्जदार तहसील कार्यालात पोहोचला होता..Kolhapur Modified Silencers : बनावट सायलेन्सर बसविलेली ३२ वाहने जप्त; वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना साडेतीन लाखांचा दंड.अर्जदाराने बीडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आधीच या प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर एसीबीने परळीच्या तहसील कार्यालयात सापळा रचला. शुक्रवारी दुपारी २ वाजता व्यंकटेश मुंडेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.