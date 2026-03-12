30-Year Journey of Homemade Spice Business: कांडप यंत्रातून उभा राहिला स्वादाचा प्रवास; परळीच्या जाधव मसाल्याची ३० वर्षांची परंपरा

परळी: शहरातील एखाद्या जुन्या वाडीतून किंवा बाजारपेठेतून जाताना कधी कधी लाल मिरच्यांचा झणझणीत सुगंध हवेत दरवळताना जाणवतो. तो सुगंध अनेकांच्या चवीला भुरळ घालणारा आहे. हा सुगंध आहे जाधव कुटुंबाच्या घरगुती लाल तिखट आणि काळ्या मसाल्याचा. गेली तब्बल तीस वर्षे या मसाल्याची चव परळीकरांच्या स्वयंपाकघरात टिकून आहे. आज मोठमोठ्या कंपन्यांचे मसाले बाजारात उपलब्ध असले, तरी ‘परळीचा जाधवांचा मसाला’ ही ओळख अजूनही तितकीच मजबूत आहे. .या मसाल्याच्या पाकिटांवर कोणतेही लेबल नसते, नावाची चिठ्ठी नसते; तरीही परळीपासून अंबाजोगाई, केज, धारूर, सिरसाळा, तेलगाव, दिंद्रूड, सोनपेठपर्यंत या मसाल्याची मागणी कायम आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी गंगथडीवरील गौंडगाव येथून नरहरी जाधव रोजगाराच्या शोधात परळीत आले.शहरातील एका किराणा दुकानात त्यांना महिन्याला अवघ्या चाळीस रुपयांवर काम मिळाले. संत नरहरी महाराज मंदिर परिसरात चार पत्र्यांच्या छोट्याशा खोलीत पंधरा रुपये भाड्याने ते संसार करू लागले. घरची परिस्थिती इतकी कठीण होती, की अनेकदा दिवसातून एकदाच स्वयंपाक व्हायचा. मध्येच भूक लागली की मुरमुरे, फुटाणे खाऊन दिवस काढावे लागत..Bhiwapuri Chilli : नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावरची भिवापुरी मिरची आज GI मानांकनामुळे जागतिक बाजारात झळकतेय!.अशाच दिवसांत त्यांच्या शेजारी एक जुने कांडप यंत्र विक्रीला आले. थोडे पैसे देऊन आणि उरलेले उधारीवर ठेवून जाधव दांपत्याने ते यंत्र विकत घेतले. परिसरातील लोक तिखट-मसाला कुटण्यासाठी येऊ लागले आणि सीमिंता जाधव यांना घरबसल्या काम आणि थोडी कमाई मिळू लागली..Agriculture News : जळगावात भाजीपाला स्वस्त, पण शेतकरी त्रस्त! उत्पादन खर्चही निघेना, बळीराजा पुन्हा संकटात.मनात विचार आला आणि प्रवास सुरू झालालोकांसाठी मसाला कुटायचा, तर आपणच तयार करून का विकू नये? मग एक-दोन किलो मिरच्या आणि मसाल्याचे पदार्थ आणून घरच्या घरी लाल तिखट आणि काळा मसाला तयार करून विकण्यास सुरवात केली. नरहरी जाधव बाजारातील ओळखीच्या व्यापाऱ्यांकडे हा मसाला देऊ लागले. घरगुती चव, ताजेपणा आणि परवडणारी किंमत यामुळे ग्राहकांची पसंती मिळू लागली. सुरवातीला नवरा-बायको दोघेच काम करीत. पुढे मुलगा, मुलगी, सून, नातवंडे सगळेच या व्यवसायात हातभार लावू लागले. शाळेतून घरी आलेली मुलं तिखट-मसाल्याचे वजन आणि पॅकिंग करत..कोरोनाकाळात चाके रुतली, थांबलो नाही हळूहळू या मसाल्याची मागणी वाढत गेली. महिन्याला एक क्विंटलपासून सुरू झालेली विक्री आठ-दहा क्विंटलपर्यंत पोचली. परळी आणि आसपासच्या गावांतील आठवडे बाजारात जाधवांच्या मसाल्याची पिशवी हमखास दिसू लागली. कोरोनाच्या काळात व्यवसायाला फटका बसला, पण जाधव दांपत्याने मसाल्याबरोबर खारे शेंगदाणे, भाजलेले वटाणे, फुटाणे, खारवड्या आणि पापड्या तयार करून विकल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.