मराठवाडा

Beed Crime: परळीत अल्पवयीन मुलीवर पाशवी अत्याचार; दोन नराधमांविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

16-Year-Old Girl Brutally Assaulted Case Registered Under POCSO Act in Beed: अत्याचारानंतर पीडितेची सुटका करताना नराधमांनी तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली. हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास तुला संपवून टाकू, असे म्हणत तिला दहशतीखाली ठेवले.
Horrific Crime in Parli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Parli Crime News: परळी तालुक्यातील एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर दोन नराधमांनी पाशवी अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून याप्रकरणी परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या अमानवीय घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पोलिसांनी फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी चक्रे फिरवली आहेत.

Loading content, please wait...
Beed
crime
Marathwada
Parli

